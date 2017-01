Malditang aktres ipinaglihi sa kamalasan, pati mga kasamahan sa pelikula nadamay By Cristy Fermin Bandera

KUNG bakit naman talagang inaalat ngayon ang mga proyektong sinasalihan ng isang female personality na palaging bidang-bida sa pangba-bash sa social media. Magkasunod ang hindi kagandahang marka sa takilya ng kanyang mga pelikula, hindi naman siya ang bumibida talaga, marami naman sila pero siya ang sinisisi ng marami kung bakit nagkaganu’n ang kanyang mga proyekto. May mga nagsasabing may pagka-jinx ang babaeng personalidad, hindi siya masuwerteng kasama, dahil pera na kuno ay nagiging bato pa. Kuwento nga ng isang source, “Naku, kapag ganyan nang ganyan ang nangyayari, e, mamarkahan na siya ng mga producers! Hindi na siya kukunin sa project, kasi nga, mabigat siyang kasama! “Meron na ngang nagsasabi na kung ano ang bigat ng katawan niya, e, ganu’n din kabigat siyang kasama sa pelikula, kaya baka wala na ring produ na kumuha sa kanya! “Kasi naman, hindi masyadong love ng mga bashers ang babaeng ‘yun, talagang inuupakan siya palagi, malayo ang bituka ng mga netizens sa kanya! “Ayan, kasi, masyado siyang patolah! Patol siya nang patol sa mga bashers, tuloy, inaalat ang mga projects na kasali siya!” nakataas ang kilay na kuwento ng aming impormante. Sa isang umpukan ng mga becki ay ginawang pulutan ang girl. Di pa man daw kasi siya sumisikat ay may kaangasan na siya. Nadikit lang kuno ang pangalan niya sa isang popular na male personality ay mukhang nag-feeling na ang hitad. Ano ang napala kuno ngayon ng girl? Naging nega siya, para siyang jinx, inaalat sa takilya ang mga proyekto niya? Nangdamay pa kuno siya ng mga kasama niya. “Kasi naman, e, inuuna pa niya ang pagmamaldita! Wala pa nga siyang napapatunayan, e, nag-uumangas na siya, ‘no! Kuda na siya nang kuda, iniinis pa niya ang ex ng ipinagmamalaki niyang boyfriend! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, tara, mag-rally na lang kaya tayo sa isang lugar sa Manila? Huwag lang sana tayong mabiktima ng masaker!” pagtatapo ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.