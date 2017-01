Benjamin ipakikilala si Julie Anne sa pamilyang nasa Guam

MUKHANG hindi pa nga handang umamin sa tunay nilang relasyon ang Kapuso stars na sina Benjamin Alves at Julie Anne San Jose, na for the first time ay magkakasama sa isang teleserye, ang afternoon drama series na Pinulot Ka Lang sa Lupa.

Sa nakaraang presscon ng nasabing serye, nilinaw ng dalawa na hindi pa sila pormal na magdyowa, at at nasa getting-to-know-each-other stage pa rin sila hanggang ngayon. Pero inamin nila na nag-level up na ang kanilang friendship kahit paano.

“We’re just enjoying what we have, especially now that the show is starting, araw-araw na kami nagkikita, nag-uusap. And, you know, I appreciate her more because I see her every day. At mas nakikilala ko siya,” paliwanag ni Benjamin nang makorner ng ilang reporter after the presscon.

Pagpapatuloy pa ng binata, “Nagte-taping kami araw-araw, siya lang ang nakikita ko, siya lang talaga.

Wala naman po kailangang i-rush, e. They say that the getting-to-know-each-other stage is the best part of a relationship, so dun muna kami.

“Kung gaano katagal yun, wala naman kaming timetable na sini-set po para sa isa’t isa. But it’s just nice getting to know and appreciating her more, lalo na kapag puyat kami.

“Paano ba si Julie kapag puyat, kapag pagod na pagod or galing segue. Paano ba siya magpi-prepare sa eksena, paano siya mag-alaga, kung paano siya mag-alaga sa akin, at kung paano ko siya inaalagan.

“Paano ba makuha yung kiliti ni Julie, mga ganung bagay. Mas makilala ang isa’t isa. Basta alam ni Julie na naka-focus ako sa soap namin, naka-focus ako sa kanya. Yun naman yung importante, e. Hindi naman ako yung ‘Uy, Julie, makikipag-date ako sa iba.’ Wala naman pong ganu’n,” mahabang paliwanag ni Benjamin.

Para naman kay Julie Anne, “We’re not really rushing anything naman po, e. And okay naman siya sa family ko. And, in fact, siya po kasi yung first na ipinakilala ko sa family ko.”

Hirit naman ni Benjamin, may plano na rin siyang ipakilala ang Asia’s Pop Sweetheart sa pamilya niya na nasa Guam ngayon. “Marami pa kasing kailangang pagdaanan, e. Like, ipakilala ko pa siya sa family ko na nasa Guam, things like that. Wala po kailangan i-rush. And bilang nagsisimula pa lang kami sa soap at ito po yung focus po namin.”

Samantala, magsisimula na ang TV remake ng classic Maricel Soriano movie na Pinulot Ka Lang Sa Lupa sa Jan. 30 sa Afternoon Prime ng GMA pagkatapos ng Hahamakin Ang Lahat. Makaka-love triangle naman ng JuliieBen loveteam sa seryeng ito ang magaling na hunk actor na si Martin del Rosario.

Si LJ Reyes ang magiging kontrabida sa buhay nina Benjamin at Julie Anne sa kuwento. Siya ang wawasak sa pagmamahalan ng dalawa at gagawin niya ang lahat para mapunta lang sa kanya si Benjamin.

Also in the cast are Victor Neri, Jean Garcia, Ara Mina, Allan Paule, Geleen Eugenio, Lharby Policarpio, Janna Dominguez at marami pang iba, sa direksiyon nina Gina Alajar at Aya Topacio.

Para sa lahat ng mga hindi pa familiar sa movie version ng Pinulot Ka Lang Sa Lupa, dito nakuha ang sikat na sikat at classic dialogue ni Maricel na, “Huwag kang makaasta-asta na akala mo kung sino ka, dahil sampid ka lang dito!” Na sinagot naman ni Lorna Tolentino ng, “Bakit, di ba pareho lang tayo, pinulot lang sa lupa!”