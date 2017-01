Female star pinayuhang wag nang bumalik sa dating bisyo By Cristy Fermin Bandera

DATI nang inirereklamo sa sobra niyang pagmamarakulyo ang isang aktres. Hindi na siya masyadong bata pero hindi pa rin naman siya maituturing na matanda na. Carry lang ang kanyang edad. Siya ang original na Simang, as in simangutera, runner-up lang niya ang isang young actress na may karelasyong banyaga. May mga pagkakataon kasing masayang-masaya ang aktres, meron namang mga panahong para siyang pinagsakluban ng langit at lupa, mahirap ispilengin ang kanyang ugali. Nagkaroon pa nga ng insidente na nu’ng sobrang problemado ang aktres ay nahirapan sa kanya ang produksiyong pinagtatrabahuhan niya. Wala siyang disiplina nu’n sa trabaho. Kuwento ng aming source, “Makikipag-inuman siya nang hanggang halos sumisikat na ang araw, e, umaga ang call time niya. Natural, the late ____ (pangalan ng aktres) ang tawag palagi sa kanya ng production. “Alam na nga naman niyang may trabaho siya kinaumagahan, pero sige-sige pa rin siya sa pakikipag-inuman, ano pa ang energy niya sa pagtatrabaho? “Hindi siya makababa ng car niya, may hang-over siya, paano siya makapagtatrabaho? Ganu’n siya dati, nakakaloka siya, mabuti na lang at nu’ng magkaasawa na siya, e, nagkaroon ng direksiyon ang buhay niya!” madiing kuwento ng aming impormante. Naging maayos ang trabaho niya, hindi na siya nakikipag-inuman, itinuon na lang ng aktres ang kanyang oras sa pamilya niya. “Pero mukhang babalik sa paglaklak ang girl dahil sa nangyari sa lovelife niya. Mag-isa na lang uli siya ngayon, nauwi sa wala ang relasyon nila ng guy na nagpabago ng ugali niya. “Sana nga, e, huwag na, idiretso na lang sana niya ang mga ginagawa niya ngayon sa career niya. Huwag na siyang magpatalo sa emotion niya para patuloy na sumikat ang araw para sa kanya,” sabi pa ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pagsikat ng araw ang pinag-uusapan, getlak n’yo na kung sino ang starring sa kuwentong ito?

