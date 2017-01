Horoscope, January 19, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Sa taong ito ng 2017 yellow green ang dapat ipintura sa dingding ng inyong silid. Sa nasabing kulay, ibat-ibang uri ng suwerte ang darating. Sa pag-ibig, kung laging magsusuot ng green matamis na romansa ang aanihin. Mapalad ang 1, 7, 20, 25, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Om.” Bukod sa green ang yellow ay buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa pinansyal, sa halip na isip ang paganahin, kumilos ka agad ng kumilos ng mga bagay na may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, walang “ideal love” at wala ring “forever” kaya itigil na ang pagpapatansya ng isang masayang relasyon. Mapalad ang 4, 18, 27, 34, 38 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Red at green ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa pinansyal at pag-ibig, kapag may katuwiran – ipaglaban mo! Sa ganyang paraan, mas lalo kang uunlad at magkakaroon ng isang masaya at pang habang buhay na pag-ibig. Mapalad ang 7, 11, 19, 23, 26, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Avayara-Om-Beeja.” Beige at black ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Sa pinansyal, tama ang pagkukuripot kung pagyaman ang layunin. Sa pag-ibig aanhin ang salitang “pagmamahal” kung pareho naman kayong magugutom. Mapalad ang 5, 17, 26, 34, 43, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Babanam-Kebalam.” Pink at green ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Sa pinansyal, kumilos ka ng kumilos, alisin ang takot at alinlangan sa isipan, upang tuloy-tuloy ng mapaunlad ang inong kabuhayan. Sa pag-ibig, kapag patuloy mong pinairal ang hina ng iyong loob walang kaligayahang makakamit. Mapalad ang 3, 18, 27, 38, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Agiel-Yophiel-Om.” Pink at white ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa panahon ngayon uso na naman ang sakit at sipon. Para maiwasan ang karamdaman, kumain ng maraming prutas at sariwang gulay at dagdag na ehersisyo rin ang kailangan. Sa ganyang paraan, muling lalakas ang iyong immune system. Mapalad ang 6, 18, 22, 25, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Trata-Savitra-Om.” Red at blue ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Sa taong ito laging magbasa ng mga libro at iba pang babasahin, sapagkat isang araw sa pagbabasa, makakatuklas ka ng pormula na pagyaman! Sa pag-ibig, regaluhan ang kasuyo ng librong may temang love story – matutuwa siya sa iyo! Mapalad ang 6, 9, 15, 27, 33, at 40. Mahiwga mong mantra: “Aum-Ketu-Rahuya-Om.” Red at blue ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Hindi masamang tumulong, subalit kung lagi namang ikaw ang inaasahan, parang kinukunsinte mo na ang mga tatamad-tamad. Sa pag-ibig, ang kinabukasan ng mga anak ang higit na mas mahalaga. Mapalad ang 7, 17, 25, 28, 46 at 49. Mahiwag among mantra: “Viola-Violae-Om.” Green at yellow ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansyal, habang nagpapakabuti, lalong darami ang salapi. Sa pag-ibig, wag lokohin ang kasuyong Aquarius, may magandang kapalarang kang makukuha mula sa kanya. Mapalad ang 5, 18, 32, 39, 41, at 46. Mahiwaga mong mantra: “Jai-Guru-Deva-Om.” Yellow at red ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Ituloy ang mga dati ng nasimulan. Sa pag-ibig tuloy ang maligayang pakikipag-relasyon sa isang Leo. Sa pinansyal isang Aries ang magpapayaman sayo. Mapalad ang 4, 9, 18, 34, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Nada-Vagisa-Om.” Pink at red at buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa taong ito wag ng intidihin ang mga taong hindi naman mahalaga. Mag-concentrate na lang sa mga gawaing may kaugnayan sa pagkakaperahan. Sa pag-ibig, may magic na mangyayari, habang ikaw ay umiiwas, saka naman siya maghahabol. Mapalad ang 3, 16, 23, 27, 38 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Chaintaya-Yama-Om.” Red at lilac ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa taong ito ng 2017 hindi dapat balikan ang nakaraan. Higit na mas magiging maligaya sa bagong pag-ibig na darating hatid ng isang Gemini. Sa pinansyal, isang Libr ang magbibigay sa iyo ng malaking halaga. Mapalad ang 6, 18, 27, 33, 39 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Manu-Menggay-Agne-Om.” Old rose at orange ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Puro ka na lang pangarap at pantasya na hindi naman nagkakatotoo! Mas mainam, isulat mo na lang ang kakaibang mga bagay na pumapasok sa iyong isipan at gumawa ka ng libro. Sa ganyang paraan, mas magiging maligaya ka at may chance ka pa na kumita ng limpak-limpak na salapi lalo na’t naging mabili ang isusulat mong libro. Mapalad ang 7, 11, 29, 34, 43 at 44. Mahiwaga mong mantra: “Buddha-Bhagata-Govinda.” Green at violet ang buenas.

