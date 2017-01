Young actress tinatawanan na lang ang pagkabaliw noon sa ex-bf na hunk actor By Cristy Fermin Bandera

PINAGHIHILOM talaga ng panahon ang sugat ng puso. Dumaan sa pinakamatinding sakit ang isang young actress dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang first love. Kung susukatin kuno ang luhang ibinuhos niya nu’ng malaman niyang tapos na ang lahat sa kanila ng male personality ay baka nagkaroon ng baha, baka kapusin man ang supply ng tubig ang isang lugar ay kaya niyang magrasyon, OA na kung OA pero ganu’n kung ikuwento ng young actress ang kanyang pinagdaanan. Wala siyang ganang kumain, mapakla ang kanyang panlasa kahit sa pinakamasasarap at paborito niyang food, tubig lang daw ang bumuhay sa kanya nu’ng mga panahong parang pinagsaraduhan siya ng pintuan ng puso ng young hunk actor. Kuwento ng isang source na malapit sa young actress, “Kung nakamamatay ang paghagulgol, baka hindi na natin siya kasama nang matagal na panahon. Grabe ‘yun, para bang katapusan na ng mundo para sa kanya. “Nawindang talaga siya, palibhasa, first love niya ‘yung guy, ibinigay niya ang lahat-lahat, naging successful ang loveteam nila, pero nauwi rin ‘yun sa wala. “Inintindi siya ng family niya, binabantayan siya palagi, dahil baka kung ano ang maisipan niyang gawin nu’n. Mabuti na lang at hindi siya nagpatalo sa emotion niya. “Kapag binabalikan niya ngayon ang mga sakripisyong ginawa niya dahil sa pagkawala ng boyfriend niya, e, natatawa na lang siya. Naka-move on na kasi siya,” kuwento ng aming impormante. Naging sobrang sakit ang lahat dahil nalaman niya na sa pakikipaghiwalay sa kanya ng young actor ay isang kaibigan pa pala niya ang ipinalit nito sa kanya. Traydor na puso! Pagtatapos ng aming source, “’Yun ang pinakamatindi, betrayal kasi ‘yun, kaya mas nawindang ang puso niya. Pero natatapos din ang lahat, gumagaling din ang sugat ng puso, tapos na siya sa ganu’ng indulto. “Kayang-kaya na niya uling makaharap ang lalaki ngayon, wala na siyang kinikimkim na sakit, maaliwalas na uli ang mundo para sa kanya,” sabi ng aming kausap. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, bigay na bigay na kung sinu-sino ang mga bumibida sa kuwentong ito, ha? Getlak n’yo na?

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.