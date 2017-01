2 libo sundalo, pulis bantay sa Miss U sa Davao By John Roson Bandera

AABOT sa 2,000 pulis, sundalo at miyembro ng iba’t ibang ahensya ng pamahalaan ang itinalaga sa mga kandidata ng Miss Universe na bibisita sa Davao ngayong araw.

“Our mission is to guarantee a safe hosting and zero incident during the event,” ayon sa tagapagsalita ng Southern Mindanao regional police na si Chief Insp. Andrea dela Cerna.

Mananatili ang mga kandidata sa siyudad mula alas-9 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi.

