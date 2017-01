Pagpayat ni Sharon nilait-lait ng bashers, ang taba-taba pa rin daw By Cristy Fermin Bandera

MILAGRO ang hinihingi ng ibang tao kay Sharon Cuneta. May mga umuupak sa Megastar sa social media. Ganu’n na lang daw ang pagmamalaki ni Sharon na payat na payat na siya pero kapag tiningnan mo naman siyang mabuti ay parang hindi naman halos siya pumayat. Madaling magpataba pero mahirap magbagsak ng timbang. Kung ang salitang himala nga ay hindi naman umeepekto kay Nora Aunor, kay Sharon Cuneta pa kaya, hindi maaasahan na sa maigsing panahon lang ay magbubuto at balat agad ang Megastar. Nakikita namin si Sharon sa TV, kami mismo ang makapagpapatunay na malaki na ang timbang na nawala sa kanya, meron nang humpak ang kanyang pisngi kung tititigan mo siyang mabuti. Kahit ang mga dati naming kasamahan sa Dos ay nagpapatunay na pumayat na ang singer-actress, sabi ng isang nakausap namin, “Sa braso na lang niya ngayon, e, mapapansin mo nang malaki ang ipinayat niya. “Malaki ang braso niya dati, sobrang pansinin, pero ngayon, e, malaki na ang ibinawas ng bilog ng mga arms niya,” sabi nito. Huwag naman sanang maging apurado ang mga bashers ng Megastar, sa hinay-hinay na paraan ay mapasasaya rin sila ni Sharon, huwag silang manghingi ng milagro dahil may sinusunod na bahagdan ang ginagawang pagpapayat ng aktres. Cool lang sana sila dahil darating din ang panahon na sila na mismo ang pupuri sa disiplina ni Sharon Cuneta. Ganern.

