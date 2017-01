Gastadorang female personality nilayasan ng dyowang foreigner By Cristy Fermin Bandera

INIWAN na pala ng kanyang boyfriend na banyaga ang isang kilalang female personality na palaging nakikitang pakembut-kembot sa TV. Nabuking na ng foreigner ang kanyang kadramahan. Seryoso ang banyaga sa kanilang relasyon, iniayos nito ang kanyang buhay, may mga kasambahay pa nga siya at driver bago umalis ang boyfriend niya. Habang nasa ibang bansa ang lalaki ay sustentado nito ang babae, puro Skype lang ang kanilang komunikasyon, sa kanilang pag-uusap ay palaging sinasabi ng girl na miss na miss na niya ang banyaga. Pero pagkontra naman ng isang source, “Naku, anong miss na miss na niya ang boyfriend niya, echos garbanzos lang niya ‘yun, dahil habang wala ang lalaki dito, e, napakalaya niyang magpunta sa kung saan-saan! “Palibhasa, e, negosyante ang boyfriend niya na palipad-lipad sa iba-ibang bansa, sinasamantala niya naman ‘yun sa madalas niyang pagrampa sa kung saan-saan! Marami siyang friends, siyempre, dahil madatung siya! “Siya ang palaging taya sa lahat ng gastos, walang ibang humuhugot ng datung sa wallet, siya lang talaga!” kuwento ng aming impormante. Nagtagal naman nang ilang buwan ang kanilang relasyon, nalaman kasi ng foreigner ang kanyang mga drama, walang kaalam-alam ang girl na meron palang mga kaibigang Pinoy ang boyfriend niya. “Ayun! Nakarating sa boyfriend niya ang mga pinaggagagawa niyang paglalamyerda sa kung saan-saan na may kasama siyang bagets na nakakatrabaho rin niya sa pagsayaw-sayaw. “May-I-deny pa siya, pero may laban ba naman ang kahit sino sa mga ebidensiya? Tinapos na ng lalaki ang kanilang relasyon, bahala na siya ngayon sa buhay niya, siya na ang magbabayad sa tinitirhan niyang condo unit at sa driver at mga kasambahay niya. “Saan naman siya kukuha, e, hindi naman regular ang trabaho niya, pasundut-sundot lang siya kapag may nangangailangan ng mga dancers? Balik sa dating buhay ang girl, nakikitira na naman siya sa isang kaibigan, waley na kasi siyang sugar daddy! “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, ano kaya ang sasabihin n’yo kapag nakita n’yo ang girl na itey? Maligayang bati?” pagtatapos ng aming source.

