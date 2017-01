Kasambahay, driver ni kilalang female performer bawal na bawal interbyuhin By Cristy Fermin Bandera

MAY kuwento pala kung bakit kapag dumarating ang kaarawan ng isang popular na female performer ay walang iniinterbyung mga kasambahay niya. Kahit ang kanyang piloto ay hindi rin pinapayagang mainterbyu ng kanyang manager. Kailangang hindi, dahil wala palang magandang masasabi ang mga nasasakupan ng magaling at kilalang female performer, masisira lang ang selebrasyon kapag nagpakatotoo na ang mga kasambahay niya. Tawa nang tawang kuwento ng isang source na nakakakilala sa babaeng personalidad nang mula ulo hanggang paa, “Gusto n’yo bang masira ang moment niya? Sige, ipainterbyu n’yo sa staff ng variety show ang mismong mga nakakasama niya sa araw-araw. “Tingnan ko kung ilabas nila ‘yun! Mailalabas ba nila sa show ang mga sentimyento ng mga maids niya? Naku, ewan na lang! Kahit ang piloto niya, walang magandang masasabi tungkol sa kanya!” napapailing na kuwento ng impormanteng hindi magpagtataguan ng tunay na ugali ng female performer. Nakakaloka naman pala kasi ang pagiging kuring niya, sa halip na bilhin pa sa palengke ang mga gulay na kakainin ng mga kasambahay niya, bumibili na lang siya ng mga buto ng halaman para itanim sa kanilang likod-bahay. Patuloy ng aming source, “Tumutubo naman, in fairness, ang mga gulay. Pero ubos din palagi dahil puro ‘yun lang naman ang iniluluto ng mga kasambahay niya, e! Bihira silang magkarne, hindi raw maganda sa katawan ‘yun, sabi ng boss nilang kuring! “Sobrang kuripot niya, makuwenta siya sa lahat ng bagay, palagi siyang nakatutok sa news para lang malaman niya kung ano na ang presyo ng mga produkto sa palengke. “Hirap na hirap kaya ang tagapamalengke niya? Kapag mahal ang mga bilihin, e, napakarami niyang kuda, kulang na lang na isagot ng maid na siya na lang kaya ang mamalengke para malaman niya na tumaas na ang presyo ng mga bilihin? “Naku, walang bango para sa kanila ang bulaklak, sa totoo lang! Wala! Mabantot para sa mga kasambahay niya ang bulaklak!” tawa pa rin nang tawang kuwento ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, para sa inyo, mabango ba ang bulaklak? Getlak n’yo na kung sino ang starring sa ating kuwento?

