Angeline pinalakpakan ng mga deboto sa Traslacion By Jun Nardo Bandera

LUMIKHA ng ingay ang pagsampa ni Angeline Quinto sa Poong Nazareno nu’ng kapistahan nito last Jan. 9 Maraming natuwa sa ginawang ‘yon ng singer-actress dahil maituturing nga itong buwis-buhay, huh! Sa presscon ng movie ng Regal Films na “Foolish Love” ibinahagi ni Angge ang experience niya nang mag-join siya uli sa Traslacion ng Itim Na Nazareno at kung paano siya nagsimula maging deboto. “Kasi po 10 years old pa lang po ako nang magsimula akong mamanata sa Black Nazarene. Sa Sampaloc pa po kami nakatira at si Mama Bob po ang nagpakilala sa akin sa Nazareno na every Friday at first Sunday, doon kami nagsisimba. “So nu’ng bata pa lang po ako, every January 9, nagpupunta na po ako ng Quiapo kasama po ‘yung mga tao sa lugar namin na sumasama sa prusisyon. “Pero nu’ng time naman na ang Mama Bob hindi na niya kayang sumama sa prusisyon, ako na po ‘yung nagtuloy nu’ng panata namin. Tapos, after kong manalo ng Star Power, doon po ako nag-decide na gusto kong sumampa, gusto kong i-try sumampa doon sa Nazareno. “Nakakatakot po kasi, di ba, minsan po kasi may namamatay sa sobrang dami ng tao. Tapos hindi mo alam kung anong puwedeng mangyari kapag sumampa ka. Pero may mga grupong tumutulong sa akin kada taon Taga-Makati chapter sila. So kaya ako nakakasampa ngayon. “Pang-apat na taon na ngayon na nakasama ako nu’ng January 9 dahil sa tulong nu’ng taga-Makati chapter. “Medyo nahirapan po ako nu’ng nakaraan kasi medyo mabilis ‘yung andar ng karo. So kaya medyo natagalan ako ng pagbaba mula sa itaas kasi hindi ko alam kung kanino ako magpapasalo. Kasi hindi ko makita ‘yung mga tumulong sa akin. “Pero happy naman kasi nagawa ko naman po ‘yung panata ko,” kuwento ni Angeline. Ano ang reaksyon ng mga tao nang makita siyang sumampa? “Natatakot sila kasi nga siyempre, babae,” tugon niya. At siyempre, nakikila siya ng mga deboto ring naroon bilang si Angeline Quinto? “Yung mga nandoon po sa itaas. Kaya hindi rin po ako masyadong nahirapan sa pag-akyat kasi may mga kumuha po sa akin. Para mas madaling makaakyat sa Nazareno. “Pero after noon, nakakatuwa ‘yung mga ibang deboto, nagpapalakpakan sila pagbaba ko kasi safe akong nakababa,” rason ni Angge. May hiniling ba siya ngayon sa Nazareno? “Honestly, pag nahahawakan ko siya or nahahalikan ko ang kamay niya, wala na po akong hinihiling. Basta kung anuman ang napakagandang nangyari sa buong taon ko. “Yun lang. Sobrang thankful ako sa 2016 at ready napo ako ngayong 2017!” chika pa ni Angeline.

At ready na rin si Angeline maging daring and provocative sa pagtanggap ng roles sa movies gaya ng ginawa niya sa “Foolish Love” showing on Jan. 25.

