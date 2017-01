Aktres walang patawad, nakikipag-sex kahit Semana Santa By Cristy Fermin Bandera

NAGANAP ang kuwentong ito habang nasa isang malayong probinsiya ang isang produksiyon para sa isang pelikulang pinagbibidahan ng isang female personality. Malayo sa kabihasnan ang napiling location ng production manager, malaking oras nila ang kakainin sa araw-araw kung manggagaling pa sila sa kabayanan, kaya nagdesisyon ito na kumuha na lang ng isang bahay para matirahan nilang lahat. May nakuha silang bahay, ibinigay nila ang isa sa tatlong kuwarto sa bumibidang babae sa proyekto, magkakasama naman sa dalawang kuwarto ang iba pang mga artista at sa sala na ng bahay natutulog ang mga crew. Sa unang gabi ay payapa naman ang kanilang pamamahinga, pero sa ikalawa ay nawindang ang tropa, meron silang naririnig na mga halinghing mula sa kuwarto ng female personality. Kuwento ng aming source, “Nabulabog sila, pero walang umiimik, pinakikinggan lang nila ang mga halinghing sa kuwarto. May nagaganap na milagro! Nagkaroon agad ng kutob ang tropa. “Wala nga sa kabilang kuwarto ang leading man, lumipat sa kuwarto ng aktres, silang dalawa pala ang pinanggagalingan ng mga halinghing na hindi talaga nila napigilan dahil sa nararamdaman nilang sarap sa paglipad sa kaligayahan. “Ang bilis-bilis naman ng mga pangyayari dahil nu’n lang sila nagkakilala, ilang eksena pa lang ang kinunan na magkasama sila, pero puwede na palang mangyari ang ganu’n?” natatawang kuwento ng impormante. Kinabukasan ay sinubaybayan ng production crew ang mga kilos ng dalawa, pero parang hindi sila magkakilala, parang hindi pa nga sila nagpapansinan habang nasa set sila. Balik-kuwento ng aming source, “Ibang klase si ____ (pangalan ng female personality na hindi na aktibo ngayon dahil sa malaking ipinagbago ng kurbada ng kanyang katawan), wala siyang pangingilin! “Alam n’yo bang santu-santo nu’n, Mahal Na Araw, pero kumakain pa rin siya ng karne! Wala siyang takot, ang galing-galing niyang magdala!” napapailing na pagtatapos ng aming impormante. Ay, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, talaga naman! Life is not always a bed of roses para sa babaeng ‘yun!

