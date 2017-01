5-anyos patay sa sunog

Nasawi ang 5-anyos na batang lalaki nang lamunin ng apoy ang bahay ng kanyang pamilya sa Castilla, Sorsogon, Huwebes ng hapon. Isinugod pa sa ospital si Miguel Tiamzon Springle dahil sa matinding paso sa iba-ibang bahagi ng katawan, ngunit idineklarang patay ng doktor, ayon sa ulat ng Bicol regional police. Nagsimula ang apoy sa 2-palapag na bahay ni Romulo Tiamzon sa Brgy. Miluya dakong ala-1. Naapula ng mga bumbero ang apoy alas-2:30. Bukod sa pagkasawi ng bata, nagdulot din ang sunog ng P150,000 halaga ng pinsala sa ari-arian.

