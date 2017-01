Retired Marine patay, misis sugatan sa ambush By John Roson Bandera

Nasawi ang isang retiradong miyembro ng Marines at sugatan ang kanyang misis nang tambangan ng mga di pa kilalang salarin sa Bayambang, Pangasinan, Huwebes ng hapon. Isinugod pa sa ospital ang retiradong kawal na si Jose Douglas Estrada, ngunit di na umabot nang buhay dahil sa tama ng bala sa iba-ibang bahagi ng katawan, ayon sa ulat ng Pangasinan provincial police. Dinala rin sa pagamutan ang kanyang misis na si Leonida Estrada, na nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang braso. Naganap ang insidente sa barangay road ng Sitio Tanggal, Brgy. Darawey, dakong alas-5:45. Pauwi ang mga Estrada sa kanilang bahay sa Brgy. Dusoc lulan ng motorsiklo, nang paulanan ng bala ng mga taong sakay ng di pa mabatid na uri ng sasakyan, ayon sa ulat. Nakatagpo ang mga pulis ng tatlong basyo ng M16 rifle at dalawang basyo’t isang slug ng kalibre-.45 pistola, sa crime scene. Nagsagawa ng checkpoint at manhunt operation ang lokal na pulisya dahil sa insidente, ngunit di na inabutan ang mga salarin. Inaalam pa ang pagkakakilanlan at motibo ng mga nanambang.

