Julia: Hindi kami nag-away ni Coco, matatag po ang friendship namin!

MARIING idinenay ni Julia Montes na may tampuhan sila ng kanyang rumored boyfriend na si Coco Martin.

May mga kumalat kasing tsismis na not in good terms ang relasyon ng dalawang Kapamilya stars due to some personal reasons. May chika pa nga na na naghiwalay na raw sila (kahit hindi pa umaamin) kaya hindi na nakikitang magkasama.

Sa panayam ng Tonight With Boy Abunda kamakailan sinabi ni Julia na maayos ang relasyon nila ni Coco, “Wala po. Actually, masasabi ko po talaga strong yung friendship namin, hindi siya yung pwedeng dapat magkaroon ng misunderstanding…way, way back yung friendship namin masasabi ko talagang sobrang strong ng foundation.”

Nauna nang nilinaw ni Coco ang nasabing isyu nang makapanayam ng ilang miyembro ng entertainment media sa thanksgiving presscon ng FPJ’s Ang Probinsyano kamakailan. Sabi ng Teleserye King, walang dahilan para mag-away sila ni Julia, sa katunayan, masayang-masaya nga raw siya para sa dalaga dahil finally ay nagkita na rin sila ng kanyang ama after 21 years.

Ayon kay Julia wala siyang naramdamang galit para sa kanyang biological German father na si Martin Schnittka kahit na iniwan siya nito noong bata pa, “kung sino po ako ngayon. Kung sino yung mga nakasama ko noon, maaring mahirap man pero eto e. Eto ako ngayon, lahat ng bagay nagiging thankful ako because of that.”

Dagdag pa ng Doble Kara lead star (Mara Schnittka sa tunay na buhay) na lagi nang suot ang kuwintas na ibinigay ng ama nang magkita sila kamakailan, “Sabi ko nga, lahat ng bagay, kapag hindi mo ine-expect ay dumarating.”

Plano ni Julia na magtungo sa Germany pagkatapos ng Doble Kara para doon makipag-bonding sa kanyang tatay. Pero bago ito, balak daw ni Mr. Martin na bumalik sa Pilipinas para sa kanyang birthday sa March.

Isang photo naman ang ipinost ni Julia sa kanyang Instagram account kasama ang kanyang tatay na may caption na: “After I saw him parang I can say, I can face any struggle or any problem with a smile in my face because ngayon I felt complete. Kasi I know mas kaya ko na ngayon mas strong, mas may faith, mas forgiving and mas loving na ‘Mara’ ang pumasok sa 2017!”

Samantala, patuloy pa ring humahataw sa ratings game ang afternoon serye ni Julia na Doble Kara kung saan kasama pa rin sina Sam Milby, Maxene Magalona, Edgar Allan Guzman at marami pang iba.