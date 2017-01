Ex-sexy star na pumatol sa mga opisyal ng gobyerno super yaman na ngayon By Cristy Fermin Bandera

GINAMIT ng isang dating naghuhubad-hubad na babaeng personalidad ang kanyang utak habang umaapaw pa ang mga biyayang dumarating sa kanya. Natuto siyang mag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Hindi itinatanggi ng female personality na nakipagrelasyon siya nu’n sa iba-ibang opisyal ng gobyerno, merong unipormado, merong hindi. Pero lahat ay mapera. ‘Yun ang mga panahong kapag may hawak na siyang malaking halaga ay agad-agad na siyang magpapadala sa kanyang pamilya, nakapagpatayo siya ng magarang bahay sa kanilang bayan, namili ng mga lupa ang kanyang tatay. Hindi na maghihirap ang hubadera, maaga kasi niyang napaghandaan ang kanyang kinabukasan, alam niya na isang araw ay magkakaedad na siya at hindi na puwedeng magbuyangyang ng kanyang katawan.

Kuwento ng isang kaibigan ng boldstar, “Nakakatuwa ang buhay niya ngayon, businesswoman na siya, marami siyang negosyo, katulong niya ang buong pamilya niya sa pagpapalago ng business nilang niyugan at palayan. “Nasinop niya ang kinikita niya nu’n, pati ang kinikita niya nu’n sa mga sideline niya, naipon din niya, pinagulong nila sa negosyo, kaya maganda ang buhay niya ngayon,” kuwento ng kababayan-kaibigan ng boldstar. Maganda ang dating ng nagpapaseksing aktres, magaling din siyang umarte, hindi kakinisan ang kanyang katawan dahil laki siya sa bukid pero ano’ng ginagawa ng mga concealer diyan? “Ginastusan niya talaga ang concealer, kailangan niya kasi ‘yun, hindi kasi siya flawless. Marami siyang kailangang itago sa katawan niya at concealer lang ang makagagawa nu’n para magmukha siyang makinis. “Pero may kinauwian ang pagsisikap niya, marunong siya sa pera, kaya naman kaaya-aya ang buhay niya ngayon sa kanilang probinsiya,” pagtatapos ng aming source. Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kaaya-aya na ang buhay ngayon ng sexy star, getlak n’yo na siguro kung sino siya?

