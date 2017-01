Robin bigo pa ring makakuha ng US visa: Pero naging parehas pa rin sa amin ang embassy!

WALA pa ring epek ang pagbibigay ng absolute pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte lay Robin Padilla para makakuha siya ng US Visa.

Hindi pa rin makakasama ni Binoe ang kanyang misis na si Mariel Rodriguez at ang panganay nilang anak na si Isabella dahil bigo na naman siyang makakuha ng US Visa.

Nag-post ang action star ng isang video sa kanyang Instagram account kung saan mapapanood si Mariel habang kinakantahan ang kanilang baby. “We’re going to see the snow! We’re going to the snow…” ang bahagi ng pagkanta ni Mariel habang kalong si Isabella.

Nilagyan naman ito ng caption ni Binoe ng, “Hindi man ako napagkalooban ng US visa ay naging parehas pa rin ang mga taga US embassy at pinayagan at binigyan ng US visa si @analynmabao na siyang tumayong tunay na kapatid at kapanalig ni @marieltpadilla sa lahat ng aspeto at nagsilbing pangalawang ina ng aming anak na si isabella. Masaya ako para sa iyo kumareng analyn!”

Sa kabila ng muling pagkabigo na makakuha ng US Visa, positibo pa rin si Robin na darating din ang tamang panahon para makapunta siya sa Amerika at makapiling na ang kanyang asawa at anak.

Kung hindi man daw ito mangyayari sa lalong madaling panahon, hihintayin na lang daw niya ang pagbabalik sa Pilipinas ng kanyang mag-ina.