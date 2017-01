Female personality grabeng mam-bully, uhaw sa publicity By Cristy Fermin Bandera

ECHOSERANG frog ang tawag ng mga bashers sa isang female personality na maraming kakiyemehan sa buhay. ‘Yun ang kanilang paniniwala, may kaechosan ang kanyang mga pinaggagagawa, para lang siya mapag-usapan. Para kasing may katakawan sa publicity ang babaeng personalidad, kaya kahit ano na lang, inilalabas niya sa kanyang mga social media accounts. “Echoserang frog ang babaeng ‘yun! Kung ano ang issue, nakikisawsaw siya. Masyado rin siyang bully, bagay na bagay sila ng boyfriend niya na kung makapamintas ng mga hindi umaayon sa relasyon nila, e, masyadong namemersonal! “Nagpapaligsahan sila, masyado silang makapamersonal, parang wala nang bukas kung mam-bully sila ng mga taong hindi pabor sa mga ipinakikita at ginagawa nila!” simulang kuwento ng aming source. Kapag napapansin kuno ng female personality na medyo nananahimik na ang kanyang mundo ay gagawa siya ng isyu, kahit ano ay gagawin niya para lang siya mapansin ng publiko, kahit pa mukhang chipangga siya. “Kapag may bagong pinag-uusapang personality, e, hindi siya makapapayag na mahuli siya. Para bang kahit fifty percent lang ng attention, e, makuha niya! Spell I ang babaeng ‘yun! “Kung makaasta siya, e, para bang sikat na sikat na siya! Susme! Isang award pa lang ang nakukuha niya na kinokontra naman ng buong bayan! “Mula nu’n, e, akala mo na siya best actress kung makaasta, para bang nilampasan na niya ang mga kasabayan niya dahil meron na nga siyang award! “Nakakaloka siya! Lahat, e, gagawin niya para lang siya maging talk of the town. Kapag may ginagawa ang isang girl na kinaiinsekyuran niya, e, gagawa rin siya ng kuwento, nakikipagpatalbugan siya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang babaeng ‘yan, ha? Pero mag-ingat kayo dahil baka kayo sipain ng babaeng ‘yan na matindi at pamatay ang mga pata!” pagtatapos ng aming impormante.

