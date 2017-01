Pagkikita nina Bistek at Kris sa isang resto pinagdududahan ang tunay na dahilan By Cristy Fermin Bandera

SO, muling nagkita nga sina Mayor Herbert Bautista at Kris Aquino kailan lang. Pero wala raw kinalaman ‘yun sa dating tamis ng kanilang pagmamahalan. Mabilis na nilinaw ng mayor ng Kyusi na hindi sila nagkabalikan, nanghingi lang daw ng tulong si Kris para sa permit ng bago niyang papasuking negosyo, pinagbigyan lang siya ni Mayor Bistek. Nag-usap lang sila habang kumakain, nagbalitaan tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa kanilang buhay, pero labas sa kanilang usapan ang anggulo ng pag-ibig. Parang nabababawan lang ang marami sa naging dahilan ng kanilang pagkikita. Business permit lang, kailangan pa raw ipanghingi ng tulong ni Kris? Sabi ng isang nakausap namin, “E, puwede namang pumila na lang sa City Hall ang isang staff ni Kris para makakuha sila ng permit, di ba? Bakit kailangan pa nilang magkita ni Mayor Herbert? “Ano ito, palakasan? Para padaliin ang pagkuha ng business permit? Parang ang babaw naman ng reason na ibinibigay nila kaya sila nagkita uli,” nakataas ang kilay na komento ng aming kausap. May katwiran ang katwiran. Oo nga naman. Marami namang staff si Kris Aquino na puwedeng mag-asikaso sa kanyang kailangan. May accountant din ang aktres-TV host na puwedeng mag-apply ng kanyang business permit. Pero bakit kailangan pa niyang makipagkita kay Mayor Herbert nang dahil lang du’n?

Ahahay!

