Dasal sinagot ng Nazareno

Isang natupad na dasal ang pinagmulan ng pagiging deboto ng 58-anyos na si Mario Cruz, ng Paco, Maynila.

Nang makausap siya ng Bandera noong Biyernes ay isa’t kalahating oras na siyang nakapila at isang oras pa siyang tatayo sa ilalim ng init ng araw bago makarating sa altar kung nasaan ang Itim na Nazareno.

Ayon kay Mang Mario 36 taon na siyang deboto at ang taon-taon nilang dasal ay ang mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya.

Buhay pa ang kanyang ina na ngayon ay 79 taong gulang na at mayroon siyang dalawang anak. Dalawa naman sa kanilang limang magkakapatid ay pumanaw na.

Nagtitiis siya sa pila dahil iba umano ang kanyang pakiramdam kapag malapit siya sa Poon. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang kanyang nararamdaman.

“Iba yung pakiramdam nyan eh. Mararamdaman mo yan (pag malapit ka)….. Lalo na kung nagsasakripisyo ka meron kang pinaglalaanan ng sakripisyo mo. Masaya na kami sa ganun lang.”

Ginagawa niya ang sakripisyo para sa “kaligtasan ng pamilya.”

Hindi katulad ng iba, wala siyang kasamang kapamilya. Solo lang siyang naging deboto at hindi niyaya ng mga kabarkada.

Ang kanyang mga anak ay nagsisimba lamang umano kapag Biyernes pero hindi sumasama sa kanya sa Traslacion. “Hindi naman ako namimilit sarili ko lang ganun hindi naman sa barkada.”

Ayon kay Mang Mario ang kanyang ina ay hindi Katoliko, at ang kanyang ama ang nagdadala sa kanya noong bata pa sa Quiapo para magsimba.

“Pagka humiling ka sa kanya tutuparin nya yan, hindi maaaring hindi subok na namin yan.”

Natanong ng Bandera kung papaano siya naging deboto at ang kanyang sagot ay ang pagdinig ng Diyos sa kanyang dasal.

“Broken family ako nung una…. nagkahiwahiwalay kami dahil (don) nawalay sakin yung mga anak ko. Pinanalangin ko, doon nag umpisa yun… nagkita-kita kami hindi naman nabuo kundi lumapit sakin yung mga bata. Ibig sabihin inilayo sakin yan pero sila ang lumapit sakin. Doon ang talagang umpisa nyan.”

Marahil ay ipagkibit balikat ng iba, pero para kay Mang Mario isa ng himala na muling makasama niya ang kanyang mga anak.

30

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.