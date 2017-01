Milagro ng Nazarenoc

NGAYONG araw, milyun-milyong deboto ng Poong Nazareno ang sasali sa prusisyon mula Luneta pabalik ng Quiapo church.

Sobrang higpit ng seguridad. Maski Amerika at UK, nag-isyu ng tra-vel advisory na iwasan ito. Hindi kataka-taka dahil ilang linggo lang nakalipas, itong Maute group ay nahuling maglalagay ng bomba sa Luneta pero iniwan sa basurahang malapit sa US Embassy.

Nakumpiska ang IED at sa mga follow up operations, lansag ang terrorist cell sa Bulacan. Hanggang kahapon, may napatay ang military na lider ng Al Kha-lifa at kasama pa ang dayuhang terorista sa Mindanao.

Maliwanag na merong ‘seryosong banta” sa prusisyon ngayon. Bawal ang backpack, walang cellphone signal at marami pang countermeasures ang ipatutupad para pigilin ang maitim na balak ng mga kalaban.

Pero, makakaapekto ba sa prusisyon at debosyon ang ganitong mga banta ng terorismo? Sa akin, walang epekto ito at hinding-hindi makakabawas sa magi-ging dami ng tao. Ito’y sa katotohanang sakri-pisyo ang talagang pakay ng mga deboto riyan.

Maliit pa ako, marami nang namamatay sa prusisyon sa Quiapo, lalo noong pingga pa lamang at hindi de-gulong ang mismong andas.

Maraming nadadaganan ng pingga at merong pupuluputan at nasasakal sa lubid. Ako’y lumaki sa Balic-Balic, Sampaloc Maynila at isa akong saksi sa taunang prusisyon na ito. Marami sa mga pumapasan ang batid na “buwis buhay” ang debosyong ito at hindi ka sigurado kung uuwi kang buhay na buo o hindi.

Kaya naman balewala itong mga balitang banta ng “bomba” o panggugulo ng mga terorista sa mga dadalo o papasan.

Of course, layunin nilang magkaroon ng pag-aaway ang Kristiyano at Muslim tulad ng pagbomba nila sa simbang gabi sa Midsayap, North Cotabato noong bisperas ng Pasko kung saan pito ang su-gatan.

Pero, mas kinakabahan ako sa magiging kalagayan ng Muslim area diyan sa Quiapo kung merong pagsabog na mangyari sa prusis-yon. Dapat doble bantay ang otoridad sa Muslim compound dahil kung may sumabog at mara-ming namatay, ang babalingan ng galit ng mga deboto ay ang lugar na iyan.

At siyempre, magi-ging simula ito ng pa-ngit na komprontasyon ng relihiyon, bagay na hindi papayagang tiyak ng Mahal na Poong Nazareno na talaga namang makapangyarihan at subok na sumasalba sa tao.

Ikwento ko lang noong 1985 bago mag-Edsa revolution, kapos kami noon pero kaila-ngang maoperahan agad ang misis ko sa gall bladder at pinagbabayad ako ng UST Hospital ng P7,000 deposit para sa operasyon kinabukasan. Ang kaso, P800 lang ang pera namin kaya’t tuliro akong naglakad ng umagang iyon patungo sa Quiapo. Ibinigay ko na ang kapalaran ni misis kay Lord pati pera na-ming P600 sa paniniwalang babalik ito sa amin ng maraming-maraming beses.

Sa natirang P200, kumain muna ako ng tinapay sa Main theatre at nagtatawag para hingan ng tulong ang pitong kaibigan. Maniwala kayo’t hindi, kinagabihan bago lagyan ng anesthesia si misis papasok ng operating room, sinabi ko sa kanya na may dala akong tatlong “blank checks” at mga P70,000 cash.

Himala talaga na nandito lahat sa bansa ang mga lalapitan ko at tinulungan agad ako. Talaga namang umaapaw ang milagro sa amin ng Poong Nazareno. Hindi po ako pumapasan at hindi rin regular na nagsisimba sa Quiapo, pero ang kapagyarihan ng Poon ay damang dama namin hanggang nga-yon.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.