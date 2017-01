Horoscope, January 09, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Hindi pa tapos ang iyong suwerte. May darating pang mas malaki na dapat paghandaan. Sa pag-ibig, muling mag-aalab ang damdamin. Sa pinansyal, may dambuhalang halaga ng salaping lalaglag mula sa langit. Mapalad ang 3, 15, 21, 33, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Savitre-Om.” Red at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19)— Sa taong ito samantalahin ang magagandang pagkakataon. Sa pinansiyal magagawa mo na ngayong doblehin ang iyong income. Sa pag-ibig, may umaalis upang pagkatapos may muling dumating. Mapalad ang 3, 18, 27, 33, 39 at 42. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Obre-Om.” Maroon at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20)—Walang ano-ano biglang mapapasa iyo ang magagandang kapalarang hindi inaasahan. Ang dapat lamang gawin ay matutong magpasalamat. Mamayang gabi, sa harap ng altar magsindi ng kulay red na kandila at ipagpasalamat ang lahat ng mga biyayang natanggap. Mapalad ang 6, 15, 24, 33, 42, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Rama-Krisna-Om.” Red at purple ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21)— Kahit na pumalpak ang diskarte noong nakaraan taon, hindi masama kung magsisimula kang muli ngayon. Sa pananalapi magdagdag ng investment u-pang madagdagan ang kita. Sa pag-ibig, tuloy ang maligayang pakikipagrelasyon sa isang Libra. Mapalad ang 1, 7, 19, 25, 34 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Kubera-Regama-Om.” Green at orange ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22)—Pera na naman ang problema! Napakahilig mo kasing mangutang. Humingi ng tulong sa isang Capricorn, upang malusutan ang mga naniningil. Sa susunod wag ka na kasing uutang kung wala ka namang inaasahang pambayad. Mapalad ang 4, 11, 29, 36, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Haram-Babana-Om.” Blue at red ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22)—Sa taong ito ng 2017 masolusyunan ang mga problema, kung lagi kang gigising ng maaaga. Unahan o sabayan mo sa pagsikat ang araw. Pagkatapos mag-me-ditate, maligo ka agad. Mapalad ang 1, 10, 18, 27, 36, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Sa preskong pakiramdam at amoy bagong paligong kapaligiran lalong gaganda ang kapalaran.” Yellow at silver ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22)—Sa taong ito ng 2017 kung hindi ka mag-iisip ng paraan upang yumaman, hanggang ganyan ka na lang! Mahusay na diskarte ang dapat. Iplanong mabuti ang future! Sa pag-ibig, paghandaan ang biglang pagdating ng illicit love affair, na mas malinamnam kaysa sa ligal. Mapalad ang 6, 12, 21, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Mira-Mirabilis-Miraculum.” Pink at purple ang buenas.

Libra – (September 23-October 23)—Hindi dapat hanapin ang kaligayahan sa mga bagay na materyal! Mas magiging masaya, sa malusog na pangangatawan, sa buo at nagmamahalang pamilya – ang mga bagay na yan ang dapat mong pahalagaahan ngayong taong ito ng 2017. Mapalad ang 3, 12, 27, 33, 39 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Shanti-Bheeja-Om.” Gray at maroon ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21)—Wag apurahin ang pag-unlad! Sa inot-inot na pag-iipon mas madali kang yayaman. Sa pag-ibig, dispatsahin na ang kasuyong Leo na wala namang silbi, palitan ng isang Aries. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 36, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Manu-Horan-Om.” Red at lilac ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21)—Iwasang umasa sa biglang suwerte! Pero dapat paminsan-minsan tumataya ka rin sa lotto. Tumaya sa lotto sa panahong suwerte ka, mula sa ika-1 ng Pebrero sa ika-31 ng Marso. Sa ganyang paraan makakasapol ka ng malaking panalo. Mapalad ang 9, 15, 18, 21, 27, at 45. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Nahatha-Rama-Om.” Pink at blue ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19)—Sa pagsasakprisyo alang-alang sa iba, mas malaking salapi ang kikitain. Habang sa pag-ibig, ganon din ang gawin, iukol ang lahat ng bagay para sa iyong minamahal. Sa ganyang paraan ka magiging maligaya. Mapalad ang 2, 13, 25, 34, 42, at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sol-Dasa-Om.” Green at orange ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18)—Hindi masamang tumulong sa kapwa, pero wag naman sobra. Sa panahong maraming tukso at mga pagsubok, upang wag maligaw ng landas, laging iprioprity ang kinabukasan ng pamilya. Sa pinansiyal, isang Sagittarius ang tutulong sa iyo. Mapalad ang 3, 9, 18, 27, 34, at 39. Mahiwaga mong mantra: “Veni-Vidi-Vici.” Yellow at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20)—Wala ng ibang panahon, kundi ngayon upang mag-bago. Balasahin ang mga maling ginagawa. Panahon na upang lalo pang pagbutihin ang buhay upang bumuti rin ang kapalaran. Sa pag-ibig, maghanap ng kasuyong mapera. Mapalad ang 7, 18, 22, 25, 35, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Am-Gayatri-Dheva-Om.” Red at white ang buenas.

