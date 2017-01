Ka-chat mate ang makakatuluyan (2)

Sulat mula kay Ayie ng Sagrada Familia, Panacan, Davao City

Problema:

1. Wala po akong boyfriend sa ngayon pero may roon po akong ka-chat mate minsan pinapadalhan nya pa ako ng load para raw lagi akong makapag-internet. Nasa ibang bansa po siya pero kapwa din natin siya Pinoy. Sa ngayon po ay nahihiwagaan ako kung gusto talaga ako ng lalaking ito kasi hindi naman po siya nag sasabi ng I love you, pero halos alam ko na po ang istorya ng buhay nya at ganon din ako sa kanya. Lagi nyang sinasabi basta mag kaibigan lang daw kami. Hindi ko naman sa kanya masabing napapamahal na po ako sa kanya, kasi baka sabihin naman niya na cheap ako.

2. Sa ngayon po ay halos dalawang buwan na kaming magka-chat at halos araw-araw ay nag-uusap kami. Sa palagay nyo siya na kaya ang una at huling lalaking aking mamahalin, kasi mula ng nagdalaga ako hanggang ngayon ay hindi pa po ako nagkaka-boyfriend. Compatible po ba kami at kami na kaya ang magkakatuluyan? June 14, 1990 ang birthday ko October 17, 1988 naman siya.

Umaasa,

Ayie ng Davao City

Solusyon/Analysis:

Astrology:

Ang zodiac sign mong Gemini (Illustration 1.) ay nagsasabing katugma at sadyang ka-compatible mo nga ang ka-chat mate mo sa kasalukuyan na may zodiac sign na Libra, dahil ang Gemini at ang Libra ay kapwa nagtataglay ng iisang e-lemento – ang elementong hangin o air.

Numerology:

Ang birth date mong 14 ay nagsasabing mayaman o may kaya sa buhay ang iyong mapapangasawa o kung hindi man sa sandaling nag-asawa ka mabilis na uunlad at yayaman ang itatayo nyong pamilya.

Physiognomy:

Ang hugis ng iyong mukha na hindi masyadong bilugan at hindi rin masyadong pahaba, sa halip ay medyo square ay nagsasabing kapag ang napa-ngasawa mong lalaki ay may bilugan o hugis pa-square din na mukha, sa sandaling kayo ay nagsama at naging mag-asawa masisigurado ang isang maunlad, masagana at mayamang pamilya.

Huling payo at paalala:

Ayie ayon sa iyong kapalaran kung wala ka pang boyfriend sa ngayon, ayos na ayos, dahil kahit hindi pa nagtatapat ng pag-ibig ang ka-chat mate mo sigurado na ang magaganap, sa taon ding ito ng 2017 sa buwan ng Pebrero, saktong Valentine’s day, magtatapat na ng pag-ibig ang ka-chat mate mo, upang pag uwi niya ng Mayo sa taon ding ito ng 2017 ganap ng maipo-pormal ang inyong ugnayan, hanggang sa mauwi sa isang maunlad at maligayang relasyon ang inyong ugnayan na hahantong sa isang masagana at pang habambuhay na ring pagpapamilya.

