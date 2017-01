Vhong ikinalungkot ang pamimirata sa ‘Mang Kepweng’ By Julie Bonifacio Bandera

NABAHIRAN ng konting lungkot si Vhong Navarro sa gitna ng tagumpay sa box-office ng kanyang pelikulang “Mang Kepweng Returns.” May nahuli kasi na isang ginang na kinunan through her cellphone ang mga eksena sa “Mang Kepweng” habang nanonood sa sine kasama ang kanyang mga anak. Ipakikita raw niya sa kanyang asawa ang video bilang ebidensya na ginamit nila ng kanyang mga anak ang perang ibinigay sa kanya para pampanood ng sine. Pero hindi naniwala ang Cineko Productions executive na sina Michelle Diolola at Ramon Salvador sa pahayag ng ginang dahil umabot na sa 15 minutes ang nakunan ng mga eksena sa cellphone. Ayon sa batas, mula P50,000 hanggang P750,000 ang multa at anim na buwan hanggang anim na taong pagkakabilanggo ang parusa sa mga lumalabag sa Anti-Camcording Law. Dahil sa nangyari, tiyak na mas magiging mahigpit ang mga tagabantay ng sinehan at tauhan ng mga producer ngayon sa mga manonood. In fairness, ang dami talagang nanonood ng “Mang Kepweng.” Nakausap namin ang publicist ng movie na si Tita Aster Amoyo sa isang mall at kinumpirma niya na almost P9 million ang kinita ng movie sa first day. At ‘di raw dahil PR siya ng movie, pero very proud talaga siya sa kabuuan ng pelikula. Maganda raw ang pelikula at talagang nakakatawa. Mage-enjoy daw tiyak ang mga anak namin sa panonood ng “Mang Kepweng.”

