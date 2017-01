Female personality bulag-bulagan sa panloloko ng dyowang celebrity By Cristy Fermin Bandera

DAPAT palang ipagpasalamat nang buong puso ng isang male personality ang kuwento ng dakilang pag-ibig. ‘Yun kasi ang dahilan kung bakit hanggang ngayo’y magkasama pa rin sila ng ina ng kanyang anak. Sila ang palaging pinagkukuwentuhan ng kanilang mga kasamahan, may mga pumupuri sa kanyang misis na talaga namang super-tindi ang pagmamahal sa kanya, ‘yun lang ang nakapipigil sa dapat sana’y matagal na nilang paghihiwalay. Dakilang pag-ibig ang tumama sa puso ng female personality para sa kanyang mister, pakiramdam ng babae ay hindi na siya mabubuhay kapag nawala ang lalaki, matindi ang lason ng pana ni Kupido nang pumasok ‘yun sa puso ng female personality. Kuwento ng aming source, “Wala na sigurong mas titindi pa sa pagmamahal ng babaeng ‘yun sa asawa niya. Ibang klase si ____ (pangalan ng female personality), nakakaya niyang lunuk-lunukin ang lahat-lahat nang dahil lang sa sobrang pagmamahal niya sa mister niya! “Para siyang mauubusan ng lalaki, parang ‘yung mister lang niya ang kaisa-isang lalaki sa mundo, kaya ganyan na lang ang pagkahibang niya! Wala siyang nakikitang mali sa husband niya, basta, tama palagi ang lala-king ‘yun para sa kanya!” kuwento ng aming impormante. Wala palang pinaniniwalaang kuwento ang female personality tungkol sa kanyang mister, ang asawa lang niya ang pinagkakatiwalaan ng babaeng personalidad, sila lang daw ang puwedeng humusga sa kanilang relasyon. Patuloy ng aming source, “Kaya minsan, kahit may alam ang mga friends niya, e, hindi na lang sila nagsasalita. Hindi na lang nila sinasabi ‘yun sa girl, kasi nga, e, hindi rin naman sila pinaniniwalaan. “Silent na lang sila, kinikimkim na lang nila ang nalalaman nila, para hindi na maapektuhan ang friendship nila ng female personality. “Ganu’n yata talaga, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, tatablahin mo ang lahat kapag ma-gandang buhay ang pinapangarap mo,” pagtatapos ng aming impormante.

