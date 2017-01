‘Tama bang husgahan agad si Liza Soberano nang dahil lang sa bag?! By Cristy Fermin Bandera

NAPAKADALING humusga. Ang sarap-sarap ma-kisali sa mga usapan kahit hindi naman natin alam kung ano ang puno at dulo ng isyu. Ganu’n kadalasan ang nangyayari sa social media. Makasawsaw lang. Ganu’n lang kasimple. Basta na lang uupakan nang walang patumangga ang mga personalidad nang dahil lang sa reaksiyon o kuwentong inilalabas nila sa kanilang mga social media accounts. Tulad na lang ni Liza Soberano, isang batamba-tang kaluluwa na wala ni sa hinagap ang magyabang at mambagsak ng kanyang kapwa, pero pinupuntirya pa rin. Kasi nga ay sikat siya, kasi nga ay matagumpay siya, kasi nga ay maraming naiinggit sa kasalukuyang estado ng kanyang career. Nang dahil lang ba naman sa isang branded bag na nagpaluha sa kanya ay puwede nang tawagin sa kung anu-anong pangalan ang young actress? E, hindi naman ang mamahaling bag ang naging dahilan ng pagluha niya, kundi ang matinding effort ng nagbigay sa kanya. Tama bang husgahan na agad si Liza Soberano na hindi karapat-dapat tularan ng mga kabataan dahil materyosa siya? Sana naman ay nag-isip muna ang nanakit sa damdamin ng dalaga. Sana man lang ay nilaliman nito ang pag-intindi, hindi ‘yung basta na lang mangangampanya ito na hindi dapat maging role model si Liza Soberano dahil sa pagiging materialistic kuno. Ganu’n lang, materyosa na agad-agad, hindi ba puwedeng bigyan ng pagpapahalaga ang ibinigay na importansiya ni Liza Sobe-rano sa gumawa ng paraan para maregaluhan siya ng bag na matagal na niyang pinapangarap?

