Wish ng DongYan fans: Baby boy na sana ang susunod na ipagbuntis ni Marian

NARITO naman ang kailangan n’yong tutukan sa pagpapapatuloy ng Alyas Robin Hood pagkatapos ng Encantadia.

Dahil sa tulong ng dating yaya ni Romulo (Toby Alejar) na si Melda, napagdesisyunan na rin ng judge na aminin ang kanyang pagkakamali sa publiko. Happy si Pepe (Dingdong Dantes) sa desisyong ni Romulo. Pero hiniling ni Romulo na sana ay maging ligtas ang anak na si Julian (Dave Bornea). Pepe assures na magiging ligtas ang bagets.

Samantala, parehong magkaiba na ngayon ang ihip ng hangin para kina Venus (Andrea Torres) at Sarri (Megan Young). Napansin ni Leandro (PJ Abellana) na naging mas violent si Venus, habang si Sarri naman ay head over heels na kay Dean (Sid Lucero). Takang-taka sina Victoria at Daniel (Paolo Contis) kung ano ang nakain ni Sarri. Hopeful pa naman si Pepe na mapapasakanya na ulit si Sarri.

Dahil nga sa hindi makapaniwala si Victoria sa mga sinasabi ng anak na si Sarri, she confirmed what she heard from her daughter at this moment. Totoo nga ba na mahal na mahal na ni Sarri si Dean?

Sarri confidently answers yes, as if kilig na kilig pa ito. Biglang magdududa si Victoria na something is wrong nga with Sarri. Pero para kay Daniel, tama lang ito para sa kanyang kapatid.

Samantala, nakipagsabwatan na nga si Pepe sa driver ni Romulo na si Bogart. Ito ay para masundo at maihatid nang ligtas si Julian papunta sa amang si Romulo. Pero nakatunog si Dean sa plano nina Pepe kaya minabuti niyang sundan ang kotse nina Bogart at Julian.

Samantala, maraming fans ang nagsasabi na baka raw masundan na ang panganay nina Dingdong at Marian Rivera na si Baby Zia pagkatapos ng holiday vacation at wedding anniversary trip ng Kapuso royal couple.

Sey ng DongYan fans sana raw ay masundan na agad si Baby Zia at wish nila baby boy naman daw ang next na ipagbuntis ni Marian. Mismong ang GMA Primetime Queen na ang nagsabi na mas gusto niya ang maraming anak para mas masaya.