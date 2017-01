Beking male star puro atleta ang nilalandi; binubusog ng regalo By Cristy Fermin Bandera

NAKATUTOK ang interes at atensiyon ngayon ng mga tagong becki (read: closet queen) sa mga maskuladong kalalakihan. Mas bagets ay mas gusto nila dahil nasisimsim kuno nila ang kasariwaan ng kanilang partner.

Napasok na nga ng mga Boogie Wonderland ang mundo ng mga atleta. May basketball player, may soccer-football personality, may cyclist at kung anu-ano pang linya ng palakasan. May isang male personality na madalas kasama ngayon ang isang tropang puro bagets. Inililibre niya ang mga ito sa mga sikat na restaurant, nagba-bar sila pagkatapos, kaya naiinis ang coach ng grupo sa male personality. Kuwento ng aming source, “Paano namang hindi maiinis sa kanya ang coach, e, nagdaratingan ang mga players na wala sa kundisyon sa practice, inaantok, dahil puyat! “Paano nga, kasama nila si ____ (pangalan ng guwapong male personality pero pinagdududahang isang serena), halos magdamag silang magkakasama, kaya apektado ang mga bagets sa practice. “Ang ginagawa ngayon ng coach, e, tutok-marino na sa mga players niya, hinihingi niya ang landline ng mga bagets, para ma-check kung nasaan sila. Nalulusutan kasi si coach kapag sa cellphone niya kinukumusta ang mga players niya,” simulang kuwento ng aming impormante. At bukod sa panglilibre sa mga bagets ay very generous kuno sa pagreregalo ang male personality. Palagi niyang ibinibili ng mga branded stuff ang tropa, talagang alam niya kung ano ang kiliti ng mga bagets, kaya mabangung-mabango siya sa grupo ng mga junior players. “Maganda naman kasi ang raket ng male personality na ‘yun, kaya nakakapagregalo siya nang bonggang-bongga! Umaarte na siya, e, may raket pa siya sa pagsi-sing, kaya talagang kaya niyang maggibsung ng kung anu-ano sa mga naiispatan niyang bagets! “Deny siya nang deny sa pagdududa ng marami sa gender niya, pero nagkakalat naman siya, palaging nakikigrupo sa mga guwapong bagets! Ano ito, lokohan?

“Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, e, di pangaralan n’yo ang male personality na ‘yan, E, di prangkahin n’yo na siya na tama na ang pagpapanggap na meron siyang girlfriend! E, di bahala na kayo sa kanya!” napapailing pang pagtatapos ng aming source.

