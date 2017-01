Ian, Iza, Epy mapapasabak sa kakaibang ‘sanib’

BAGONG putahe ang handog ng box-office director na si Dan Villegas sa unang pagsabak niya sa horror-genre sa pelikulang “Ilawod” na magpapasabog ng kababalaghan sa Jan. 18! Matapos lumikha ng pangalan sa blockbuster romantic-comedy movies na “English Only, Please!” (with Derek Ramsay and Jennylyn Mercado), “#WalangForever,” (nina Jericho Rosales at Jennylyn Mercado), “The Break-Up Playlist,” (Piolo Pascual at Sarah Geronimo), “Always Be My Maybe” (Gerald Anderson and Arci Muñoz) at “How To Be Yours” (nina Gerald Anderson at Bea Alonzo), wala nang urungan pa kay direk Dan ang pagbulusok sa mainstream! Marami na agad ang naintriga sa titulo ng movie na “Ilawod.” Ayon sa Palanca winner na sumulat ng kuwento na si Yvette Uy Tan, agad silang nagkasunodo ni direk Dan na gumawa ng kuwentong katatakutan tungkol sa sanib. Nagkasundo ang dalawa na gamitin ang tubig bilang elemento ng istorya. Sa tulong ng director/girlfriend ni Dan na si Antoinette Jadaone, iminungkahi niya ang salitang Tagalog na ilawod na sa Engish ay downstream (pababang agos ng tubig). Force of life din ang tubig dahil pag nakalangoy ka pataas ay mabubuhay ka subalit kapag hinila ka pababa ay kamatayan mo na! Isang kuwento ng possession ang nabuo sa “Ilawod” pero walang actual demons at walang curses. Ngunit isang kuwento na kahindik-hindik na sasanib sa isang pamilya. Magkasama sa isang internet news publication sina Dennis, ang reporter (Ian Veneracion) at Carlo (Epi Quizon), ang photographer. Pareho silang nagku-cover ng supernatural at weird stories. Aksidenteng naiuwi ni Dennis sa bahay ang ilawod, ang elemental ng water na pababa ang agos. Isa-isang sinaniban ang asawang si Kathy (Iza Calzado), anak na si Bea (Xyriel Manabat) hanggang sa manatili na ito sa bunsong anak na si Ben (Harvey Bautista). Nagulo ang buong pamilya ni Dennis subalit nagsama-sama silang lumaban hindi lang para sa kanilang buhay kungdi upang iligtas din ang mga kaluluwa nila! Kasama rin dito ang international best actress sa Moscow na si Therese Malvar, na itinuturing na kanyang first mainstream film. Mag-ingat sa pag-agos ng tubig. Huwag lalapit sa tubig. Baka mapaglaruan ka ng ilawod na nanghihila ng tao pababa at hindi na muling nakikita! Showing na ang “Ilawod” sa Jan. 18 produced by Quantum Films, MJM Productions, Tuko Films at Butchi Productions.

