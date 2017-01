Male celebrity nanganganib na ang buhay dahil sa droga By Cristy Fermin Bandera

IKALAWANG buhay na ito kung tutuusin ng isang male personality na malapit nang magpaalam sa mundo, konting-konting tiyempo na lang at isa na siyang alaala na lang, kaya maraming umaasang bibitiw na siya sa kung anumang gawaing wala namang magandang ibinibigay sa kanya. Nasira na ang kanyang mga pangarap, wala na siya sa tamang huwisyo kadalasan, hiling ng kanyang mga kasamahan na sana’y magising na siya sa katotohanan. Maligalig ang buhay ng male personality, wala siyang disiplina, konting kalabit lang sa kanya ng kahit sinong may bitbit na bisyo ay agad na siyang naiimbita. Kuwento ng aming source, “Hindi na kapraningan ang nangyari sa kanya, totoong-totoo na ‘yun, konting-konti na lang at kakatok na siya sa pintuan ni San Pedro! “Pero binigyan pa siya ng isang pagkakataon, hindi pa siya nag-goodbye world, kaya humahanap ngayon ng magandang pagbabago ang mga kasama niya. “At mukhang nagulantang na siya sa nangyari, mukhang nauntog na nang malakas ang ulo niya sa pader, hindi na siya naglala-labas ng bahay ngayon. “Kung dati, e, madalas siyang makitang pagala-gala sa lugar nila na nakahubad pa, ngayon, e, wala na siyang panahong gumala-gala, takot na siyang baka sa ikalawang pagkakataon, e, ‘yun na ‘yun!” simulang pagdedetalye ng aming impormante. Sana nga ay makabawi na ang lalaking personalidad na ito na kinakitaan ng husay sa pag-arte ng mga ehekutibo ng network na nagtiwala sa kanya. Sayang na sayang kasi siya. “Ang dami-daming kabataang nangangarap ngayon, kung anu-anong audition ang sinasalihan nila, kaya kailangang pahalagahan na niya ang second wind ng buhay niya ngayon. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, hindi pa naman kagandahan ang apelyido niya, ilang letra na lang at saktung-sakto na ‘yun sa pinaglalagyan ng kinahumalingan niyang bisyo nu’n!” pagtatapos ng aming source.

