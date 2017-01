Keempee napraning nang matsugi sa Eat Bulaga: Na-shock talaga ‘ko!

FEELING ni Keempee de Leon, iniwan siya sa ere ng mga Dabarkads niya sa Eat Bulaga dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung bakit siya tinanggal sa nasabing noontime show.

Ayon kay Kimpoy, isang taon na rin siyang hindi napapanood sa Eat Bulaga and until now ay wala pa ring maibigay sa kanya ang management kung ano talaga ang nagawa niyang kasalanan at basta na lang siyang tinanggal.

Sa nakaraang presscon ng bagong primetime series ng GMA na Meant To Be kung saan gaganap si Keempee na tatay ni Barbie Forteza at love interest ni Manilyn Reynes, sinabi niyang nag-reach out siya sa mga bossing nila sa noontime show ngunit wala pa rin daw siyang nakuhang malinaw na sagot.

“Ilang beses ko na silang tinanong, but I don’t get straight answers. Kaya ang feeling ko, iniwan ako sa ere. Yung parang, ‘Ano ang nangyari?’” ang nagtatakang pahayag ng actor-TV host.

Ipinaliwanag ni Kimpoy na nag-leave siya sa EB noong November, 2015 nang gawin niya ang seryeng Little Nanay sa GMA at nagpaalam daw siya nang maayos sa management kaya feeling niya hindi ito ang rason kung bakit siya nawala sa show.

“It was like one week na lang before matapos ang Little Nanay, pumunta ako sa studio ng Bulaga para sabihin na puwede na ako uli. They told me they will bring it up sa meeting at tatanungin ang headwriter kung ano ang puwedeng gawin. Sasabihan na lang daw ako kung kailan.”

Hanggang sa sabihan nga raw siya na hindi na siya makakabalik, “Siyempre nagulat ako doon. Na-shock ako. Parang, ‘Ano ba ang nangyayari?’ Kinausap ko na rin ang dad ko tungkol sa situation ko. Pero wala rin siyang mabigay na sagot. Parang umiiwas siya na pag-usapan yun.

“Kaya, up to now, I am clueless kung bakit hindi nila ako pinabalik ng Eat Bulaga. Sa totoo lang, parang naawa ako sa sarili,” dagdag pa ni Keempee na umaming talagang inatake siya ng matinding depresyon dahil dito.

Halos mapraning na raw talaga siya sa kaiisip ng dahilan kung bakit nangyari ito sa kanya, “It’s all a mystery to me up to now.”

Samantala, sobrang nagpapasalamat naman ang aktor sa GMA dahil binigyan uli siya ng bagong project, ito ngang Meant To Be na magsisimula na sa darating na Lunes sa GMA Telebabad. Bukod kina Manilyn at Barbie, makakasama rin dito sina Sheryl Cruz, Tina Paner, Sef Cadayona at ang apat na leading man ni Barbie na sina Addy Raj, Jak Roberto, Ken Chan at Ivan Dorschner.