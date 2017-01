Negosyante napatay ang nanay at kapatid ng GF, bago nag-suicide sa Bulacan Inquirer

PINATAY ng isang negosyante ang nanay at kapatid na lalaki ng kanyang girlfriend, bago ito nag-suicide sa isang sakahan sa Bulacan kamakalawa. Ayon sa ulat, pinagbabaril ni Marvin Santiago- 46, isang quarry at fishpond operator ang kanyang 29-anyos na girlfriend, ang nanay nito at kapatid gamit ang isang M-16 automatic rifle. Makikipaghiwalay na sana si Santiago, na isang pamilyadong tao, sa kanyang girlfriend, na kanyang inimbitahan sa kanyang sakahan sa Bakalan st., Barangay Marungko ganap na alas-11 ng umaga, ayon kay Senior Insp. Roldan Manulit, Angat chief of police. Dinala ng babae ang kanyang pamilya sa lugar. Sa gitna ng pag-uusap, naglakad si Santiago papunta sa kanyang van, kinuha ang baril at pinagbabaril ang kanyang mga bisita. Itinutok ni Santiao ang kanyang baril sa katawan at binaril ang sarili.

Nakaligtas naman ang babae at ginagamot sa isang ospital, bagamat namatay ang kanyang nanay at kapatid na lalaki. Sinabi ni Manulit na nairekord ng isa mga biktima ang pag-uusap sa cellphone kasama na ang pagkuha ni Santiago ng baril.

