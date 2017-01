Jessy walang takot na gaganap bilang escort girl sa MMK By Ervin Santiago Bandera

MAPANGAHAS na gaganap bilang escort girl na iibig sa isang pulis ang star na si Jessy Mendiola sa espesyal na namang episode ng Maalaala Mo Kaya ngayong Sabado ng gabi sa ABS-CBN. Tila na kay Lyka (Jessy) na ang lahat dahil bukod sa taglay niyang ganda at talino, lumaki rin siyang binibigay sa kanya ang lahat ng kanyang mga magulang. Ngunit, hindi pa rin ito sapat dahil limitado ang kilos niya sa higpit ng kanyang ama. Nang tumungtong siya sa kolehiyo, naranasan niya ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Dahil sa impluwensya ng mga kaibigan, natuto siyang mag-clubbing gabi-gabi, at makipag-date sa iba’t ibang lalaking nagbibigay sa kanya ng mga mamahaling bagay. Natuto na ring magsinungaling si Lyka sa kanyang magulang at tuluyan nang napabayaan ang kanyang pag-aaral, dahilan upang mawala ang tiwala ng mga magulang niya sa kanya. Hanggang sa isang araw, magkukrus ang landas nila ng isang pulis na si Mike (Carlo Aquino). Sa pagdating ni Mike sa buhay ni Lyka, paano kaya nito mababago ang buhay ng dalaga? Mababalik pa kaya ni Lyka ang nawalang tiwala sa kanya ng kanyang magulang? Kasama rin sa MMK episode na ito sina Christian Vasquez, James Blanco, Simon Ibarra, Shy Carlos, Myrtle Sarrosa, Michelle Ortega, Menggie Cobbarubias, Kim Molina, RJ Ledesma, Minco Fabregas at Rona Cheng, sa direksyon ni Dado Lumibao at sa panulat nina Arah Badayos at Benson Logronio.

Ang MMK ay pinamumunuan ng Star Creatives COO na si Malou Santos. Abangan ang longest-running drama anthology sa Asya, ang MMK tuwing Sabado ng gabi sa ABS-CBN.

