Female personality sobrang epal, kinaiinisan ng mga katrabaho By Cristy Fermin Bandera

HINDI kagandahan ang reaksiyon ng marami niyang katrabaho sa isang female personality na nabigyan ng magandang posisyon sa isang malaking ahensiya ng pamahalaan. Very visible ngayon ang babaeng personalidad, kaliwa’t kanan ang kanyang interbyu, may inaangking moment ngayon ang female personality dahil sa isang napapanahong malaking-malaking proyekto. Nakikita siya kahit saan, hindi siya puwedeng dedmahin, napakalaki niya para hindi siya makita ng kahit sino. Bakit nga ba parang ninenega ng marami niyang katrabaho ang babae? Kuwento ng ilang impormante, “Maepal kasi siya. Kapag nakakakita na siya ng media, halos hawiin na niya ang lahat ng nandu’n para siya ang bumida. May katakawan siya sa publicity! “Hindi pa ba naman siya nagsawa sa moment na ibinigay sa kanya nu’n sa isang network? She had her time. Bumida na siya nu’n dahil sila naman mismo ang nagpo-produce nu’ng show!” sabi ng mga nakakasama ng female personality. Maganda naman ang PR ng babae, impernes, marunong siyang makisama. Pero hindi nga ganu’n kaganda ang imahe niya sa mga taong palagi niyang kasa-kasama. “Ma-PR siya sa media, ‘yun ang totoo, magaling siyang makisama dahil meron siyang motibo. Gusto kasi niyang siya ang bumibida palagi, siya ang starring sa lahat ng activities. “Nakakatawa nga. Ikot siya nang ikot, kuda siya nang kuda, mando nang mando. E, siya nga itong wala namang nagagawa! Kumustahin mo kung nagagawa niya ang trabaho niya at waley! Mahilig lang talaga siyang magpa-interview! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang babaeng ‘yan, ha? Aligagang-aligaga siya kunwari, pero wala naman siyang natatapos na trabaho! “Ayaw ng mga kabayan natin ang ganyan! Kinaiinisan na siya, sa totoong-totoo lang!” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.