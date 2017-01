Barbie: Naku, malinis po ako ha! Hindi ako nagda-drugs!

RIOT ang naging presscon ng bagong primetime series ng GMA 7 na Meant To Be dahil sa kakulitan at kakikayan ng Kapuso Teen Princess na si Barbie Forteza.

Idagdag pa ang pagiging kuwela at palaban din pagdating sa kulitan ng apat na leading man ni Barbie sa serye: ang mga gwapo at yummy na sina Ken Chan, Jak Roberto, Ivan Dorschner at Addy Raj.

Walang ginawa ang limang Kapuso stars kundi magtawanan habang sumasagot sa mga tanong during the presscon kaya naman wala ring ginawa ang members ng media kundi maghagalpakan din.

Ayon mismo sa direktor nilang si LA Madrilejos, bilib na bilib siya sa energy ni Barbie, wala raw itong reklamo kahit anong ipagawa sa kanya. Biro nga ni direk, para raw naka-drugs ang dalaga dahil hindi ito nauubusan ng powers.

Kinabog nga raw nito ang dalawa pang Kapuso teen princess na sina Joyce Ching at Bea Binene, pagsamahin n’yo raw ang energy ng mga ito at i-multiply pa sa 10, ganu’n daw katindi ang energy ni Barbie.

“Si Barbie po ang original choice ng management, ng production. She’s bubbly, para nga siyang nag-drugs sa eksena, kahit ano’ng ipagawa mo sa kanya gagawin niya. Napanood ko siya sa mga una niyang shows sa GMA hanggang hinangaan ko siya sa performance niya sa The Half-Sisters na ang daming challenges siyang pinagdaanan, then sa huli niya, ang romantic-comedy na That’s My Amboy.

“Her dedication sa trabaho, ngayong idinidirek ko na siya, hindi ko maisip na ibigay pa sa iba ang kanyang role. Bagay sa kanya ang role, for the youngs ang concept, she will not stop on anything basta matupad lamang niya ang pangako niya sa kanyang pamilya, kaya kayang-kaya niya itong gampanan,” pahayag ng direktor.

Nang tanungin naman ang reaksyon dito ni Barbie, “Una po muna, hindi po ako nagda-drugs, malinis po ako. Aminado po akong may pressure nang malaman kong tatlo kaming teleserye na sisimulan ng GMA sa first quarter of the year!”

Hirit pa nito, “Kaya natuwa ako na kami ang mauuna dahil ang hirap pantayan ang AlDub (Destined To Be Yours nina Alden Richards at Maine Mendoza) at si Ms. Jen (Jennylyn Mercado na bibida naman sa My Love From The Star). Basta, promise po namin na hindi kami mapapahiya sa inyo.”

In fairness, kahit ang mga kasamahan ni Barbie at ng apat niyang leading man na sina Manilyn Reynes, Tina Paner at Sheryl Cruz ay kilig na kilig sa kanila. Yes, may pa-reunion ang tinaguriang Triplets sa Meant To Be kaya siguradong matutuwa ang kanilang fans na matagal nang nagre-request na pagsama-samahin sina Mane, She at Tina sa isang proyekto.

Makakasama rin sa Meant To Be sina Gloria Romero (na challening din ang role bilang isang millennial lola), Keempee de Leon, Sef Cadayona, Stephanie Sol, Zymic Jaranilla at Mika dela Cruz.

Hindi naman maubos-ubos ang tili at kilig ni Barbie during the presson kapag tinatanong siya tungkol sa kanyang apat na ka-loveteam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na apat ang makakapareha ni Barbie sa isang serye.

Aniya, mahirap din daw ang maraming makatambal dahil lahat ay kailangan mong pakisamahan at bigyan ng equal attention.

Pero obvious na obvious na sa apat na boys ay kay Ivan kinikilig i Barbie, “Well, bawal daw kasing maging biased. So, dapat lahat. Ha-hahahaha!” ang humahalakhak na sabi ng dalaga.

Nang tanungin kung bakit ganu’n na lang siya kiligin kay Ivan na unang nakilala sa Pinoy Big Brother ng ABS-CBN? “Bakit hindi? Eh, ‘di ba? Natitigan ka na ba ni Ivan?! Ang hirap! Ha-hahahaha!”

Sa tanong naman kung naka-recover na siya sa break-up nila ni Kiko Estrada? “Dyusko, 2017 na! Oo naman! Ang bilis, ‘no?!”

Ibig sabihin handa na siyang ma-in love uli? “Well, ‘yun nga ‘yung lagi kong sinasabi na mabuti na lang, ngayong ginagawa ko ‘tong show, single ako. Kasi walang restrictions.”

At dahil break na rin daw si Ivan sa US-based girlfriend nitong si Anna Maria Perez de Tagle, paano kung ligawan siya ng binata? “Uy! Sandali lang! Hindi ko pa masagot! Ha-hahaha!”

Mapapanood na sa Lunes, Jan. 9 ang Meant to Be sa GMA Telebabad kapalit ng Someone to Watch Over Me.