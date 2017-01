Terror group leader patay sa Sarangani By John Roson Bandera

Napatay ng mga otoridad ang lider ng isang local terrorist group, na diumano’y may kaugnayan sa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), at nadakip ang tatlo niyang kasamahan sa Kiamba, Sarangani, Huwebes ng madaling-araw, ayon sa pulisya. Napatay si Mohammad Jaafar Maguid alyas “Tokboy,” lider ng grupong Ansar al-Khilafah Philippines (AKP) na nago-operate sa Central Mindanao, sabi ni regional police spokesman Supt. Romeo Galgo. Nadakip ang mga umano’y kasabwat ni Maguid na sina Matahata Dialawe Arboleda, Ismael Sahak alyas “Mael,” at Morhaban Veloso alyas “Bugoy.” Isinagawa ng mga tauhan ng National Intelligence Coordinating Agency at iba-ibang police unit ang operasyon laban kay Maguid sa Angel Beach Resort sa Brgy. Kitagas dakong alas-12:10. Unang napaulat na sina Maguid ay sakay ng pulang Toyota Wigo (temporary plate no. 12190176) nang maengkuwentro ng mga operatiba. Pero ayon kay Galgo, sina Maguid ay nasa isa sa mga cottage ng resort nang matumbok ng NICA at pulisya. “‘Di pa sigurado kung anong ginagawa nila doon, either may pinaplano or ano pang ginagawa kasi itong si Maguid mobile siya, highly mobile,” aniya. Nasamsam ng mga operatiba ang dalawang M16 rifle, isang granada, 18 maigsing magazine, walong mahabang magazine, mga bandolier, sari-saring bala, at mga dokumento mula sa grupo ni Maguid. “Nung maa-arrest na siya, tinakbo niya ‘yung kanyang baril para kunin at doon siya na-neutralize,” ani Galgo nang tanungin kung nakipagbarilan si Maguid sa mga operatiba. Tumanggi si Galgo na sabihin kung anong laman ng mga dokumentong nakuha kina Maguid, na kanyang inilarawan lamang bilang “subersibo.” “Malaki ang impact ng pagka-neutralize sa kanya (Maguid) sa improvement ng security, kasi most wanted siya sa area ng Sarangani at nagiging problema rin sa Gensan,” anang regional police spokesman. Wanted si Maguid para sa sari-saring kaso kabilang ang murder at arson, at itinuturo pa sa ilang residente ng pagnanakaw, pangingikil, at pag-atake sa mga alagad ng batas, ani Galgo. “Marami na siyang kinasangkutan kaya mayroon siyang P300,000 reward sa ulo,” sabi pa ng pulis. Una nang inilarawan ng mga awtoridad ang AKP bilang isang local armed group na nagpapahayag ng kaugnayan sa ISIS, at nagtago ng ilang conduit ng Jemaah Islamiyah mula Indonesia. “Hindi confirmed ‘yung link although sinasabi niya (Maguid) noon na may link siya sa ISIS, ang masasabi lang natin is sympathizer siya ng ISIS,” ani Galgo.

