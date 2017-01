Simanguterang female celebrity nilalayuan na ng fans By Cristy Fermin Bandera

MAY obserbasyon ang maraming impormante na may pader sa pagitan ng isang female personality at ng mga tagahanga. Kapag nakikita siya ng mga ito ay nakatingin lang sa kanya, parang gusto na parang ayaw maglapitan sa kanya, ‘yun ang kailangang gibain ngayon ng babaeng personalidad. Pagpansin ng ating mga kababayan, kapag magkasama sila ng kanyang ka-loveteam ay mas malapit ang mga fans sa male personality kesa sa kanya, nakakailang pose na ang aktor pero ang girl ay hindi man lang niyayayang magparetrato ng mga tagahanga. Kuwento ng isang source, “Nu’ng minsang dumayo ang team nila sa isang place, e, halatang-halata na malapit talaga ang loob ng mga tao sa male personality. “Hindi sila nahihiyang lumapit para magpa-picture taking, walang wall na nakapagitan sa kanya at sa mga fans, kumportable sa kanya ang mga tao. Approachable kasi siya. “Kumustahin n’yo naman ang girl? Nakasimangot kasi siya, palaging nakaismid, kaya sino naman ang lalapit sa kanya para magpa-picture? Natural, maraming hindi nagkakagusto sa kanya. “Ang laki-laki ng difference nila, isang very approachable, isa namang puwedeng makipag-agawan sa titulo ng pagka-Simang, sa totoo lang!” nakataas ang kilay na kuwento ng impormante. Kaya naman patuloy ang pag-angat ng career ng lalaki, napag-iiwanan na si babae, dahil sa magkaiba nilang ugali. Coast to coast ang attitude nila. “Kahit saan mo dalhin si lalaki, wala kang poproblemahin. Kahit wala siyang tulog at pahinga, nagbibigay siya ng importance sa mga fans. Marunong siyang tumanaw ng utang na loob sa mga taong sumusuporta sa career niya. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang babaeng ‘yan na palaging nakasimangot, ha? Baka sumakit ang mga panga niya!” napapailing na pagtatapos ng aming source.

