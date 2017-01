Boobay: Pinagbigyan pa ako ni Lord! Bandera

DININIG ng Diyos ang mga dasal ng kapamilya, mga kaibigan at katrabaho ng comedian na si Boobay. Matapos ngang ma-stroke at ma-confine sa Intensive Care Unit (ICYU) si Boobay o Norman Balbuena sa tunay na buhay, masigla na uli ang komedyante, sa katunayan aktibo na uli ito sa pagpo-post sa social media. Bago nga sumapit ang Bagong Taon, nag-post si Boobay sa Instagram ng latest chika tungkol sa kanyang kundisyon. Maayos na raw ang kalagayan niya pero tuluy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapagamot. “Hello po, ito po nagte-take na lang po ako gamot po at therapy at rest po. Nxt year pa po ako makakabalik sa trabaho. Laki din pasalamat ko at pinagbigyan pa ako ni Lord!” ang caption ng komedyante sa kanyang latest photo sa IG. Ilan sa mga kaibigan ni Boobay sa showbiz ang nangumusta sa kanyang kalagayan sa comments section ng kanyang mga social media post, kabilang na nga riyan ang kanyang BFF na si Marian Rivera na balitang tumulong sa kanya sa pagbabayad ng hospital bills. Ang iba pang nangumusta sa Kapuso comedian ay sina Allan K, Eugene Domingo, Ina Feleo, Suzi Abrera, Cesar Apolinario, Mosang at marami pang iba. Kung matatandaan, isinugod sa ospital noong Nov. 27, 2016 at ilang araw nanatili sa ICU si Boobay matapos ma-stroke. Inalagaan naman siya ng kanyang partner na si Kent Juan Resquir na siya ring nagbibigay update sa mga kaibigan ni Boobay sa kalagayan ng kanyang karelasyon. Nauna rito, sunud-sunod ang naging post ni Boobay ng mga photo nila ni Kent na kuha sa Ilocos Norte kung saan sila nagbakasyon ng ilang araw.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.