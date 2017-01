Coco sa 2 kaibigan: Hindi ko makakalimutan ang utang na loob ko sa inyo! By Ervin Santiago Bandera

BUKOD sa kanyang pamilya at mga tagasuporta, pinasalamatan din ni Teleserye King Coco Martin ang dalawa pang tao na napakahalaga sa kanyang buhay. Sa kanyang official Instagram account, ipinost ng Ang Probinsyano lead star ang kanyang litrato kasama ang mga ito, na kung hindi kami nagkakamali ay ang actor-businessman na si Ihman Esturco at ang producer na si Ferdinand Lapuz. Nilagyan pa niya ito ng caption na: “Ito ang mga taong pinagkakautangan ko ng loob at mga taong tumulong sakin para magbukas ng pinto. Maraming maraming salamat sa inyong dalawa!!! Mahal na mahal ko kayo at hindi ko makakalimutan habang buhay ang utang na loob ko sa inyo!” Inirepost naman ito ni Ferdinand Lapuz sa kanyang IG account at nagkuwento pa tungkol sa mga pinagdaanan noon ni Coco bilang struggling actor. “When he was just starting out. âœAng saya ng naging kuwentuhan namin kung paano siya pinagkaguluhan sa MMFF parade sa may San Fernando, Pampanga sa karosa ng ‘Agimat Ni Pepe.’ Walang dumating kahit isang artista kaya pinilit siyang sumakay sa karosa. Ninerbyos siya pero pinangatawanan na niya lalo na ng akala ng mga tao na siya si Jolo Revilla. “Naalala rin namin noon pag hindi siya binabayaran ng TF ay nagtatampo siya at sumasama ang loob niya dahil kailangan niya ang pera para sa kanyang pamilya. At ako hindi ko malilimutan ng kahit puyat siya ay pumunta siya sa burol ng aking Tatay para makidalamhati sa aming pamilya,” aniya pa. Bukod dito, nag-post din si Coco ng ilang litrato na kuha sa loob ng kanyang mala-hotel na bahay noong Media Noche kasama ang kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan.

