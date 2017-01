Paglipat ni female celebrity ng TV network naharang By Cristy Fermin Bandera

ISINUKO na kuno ng isang female personality ang kanyang pangarap na makalundag sa kabilang bakod para du’n siya makapagtrabaho. Meron pala kasing bulong brigade sa likod ng babaeng personalidad. ‘Yun din kuno ang mga taong panay-panay ang bulong nu’n sa isang male personality, pero ano ang nangyari, di ba’t nauntog nang pagkalakas-lakas ang aktor dahil hindi na naganap ang gusto nito ay nakasuhan pa? Kuwento ng aming source, “‘Yung mga taong palaging nagbubulong nu’n kay ____ (pangalan ng kilalang male personality), e, biglang ngang nawala nu’ng kasuhan na siya ng network niya! “Kumbaga, naiwan siyang nag-iisa sa laban, samantalang nu’ng una, e, nangangako ang mga taong ‘yun na sasama sa kanya kahit saan pa sila makarating! “Ano ang nangyari nu’ng kasuhan na siya ng network niya? Nawala nang lahat ang mga taong nagplano sa pagkabilang-bakod niya. Kani-kanyang iskiyerda na!’ kuwento ng aming impormante. Ganu’n din kuno ang nangyari sa female personality, gustung-gusto na rin niyang makalundag ng bakod, may mga nakakausap kasi siya na nangangakong mas gaganda ang career niya sa kalabang istasyon ng nakadiskubre sa kanya. Pagpapatuloy ng aming source, “Wala namang masama sa pakikinig, pero huwag kasing maniniwala agad-agad, dahil hindi ganu’n kasimple ang paglipat ng network. “Una, paano na ang contract nila? Ikalawa, paano na ang utang na loob, lalo na kung ang mismong network na gusto niyang alisan ang naka-discover sa kanya? “Binibigyan naman kasi siya ng project, kaya lang, ang gusto yata niya, e, palagi siyang bumibida. “E, teka lang naman muna, di ba? Ang dami-dami nila sa network, siya lang ba ang nag-iisang anak ng Diyos du’n? “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, pangaralan n’yo ang babaeng ‘yan, ha? Baka matulad ang career niya sa kapangalan niya?” pagtatapos ng aming source.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.