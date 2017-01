Horoscope, January 03, 2017

Para sa may kaarawan ngayon: Happy ka ngayon, dahil sa isang nilalang na alam mong patuloy na nagmamahal. Alagaang mabuti ang suyuan hanggang umabot ng Valentine’s day. Sa pinansyal habang in love mas maraming pera ang kusang matatanggap. Mapalad ang 3, 9, 27, 30, 39, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Salva-Meh-Dosya-Om.” Red at green ang buenas. Aries – (Marso 21-April 19) — Sa taong ito ng 2017 iwasang mag-isip ng hindi maganda! Sa negosyo, sa pagiging negatibo maraming mawawalang oportyunidad. Sa pag-ibig, dapat lang na pagtiwalaan ang kasuyo upang lalo pang lumigaya ang relasyon. Mapalad ang 8, 19, 29, 34, 41 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Ara-Han-Tha-Anam-Om”. Gold at pink ang buenas. Taurus – (April 20-May 20) — Sa taong ito ng 2017 gawing kalugod-lugod ang trabaho. Kung masaya ka sa ginagawa mo, mas madali kang magkakapaera at yayaman. Sa pag-ibig, kung kapwa kayo happy ng kasuyo, mas maraming suwerteng darating. Mapalad ang 4, 17, 25, 31 35, at 40. Mahiwaga mong mantra: “Saguna-Santura-Om.” Green at yellow ang buenas. Gemini – (May 21-June 21) — Sa taong 2017 kusa at isa isa ng matutupad ang mga pangarap. Sa pag-ibig tuloy ang palihim na pakikipag-relasyon sa isang Libra. Mapalad ang 6, 9, 18, 27, 36, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Arjuna-Om.” Silver at green ang buenas. Cancer – (June 22- July 22) — Sa taong ito ng 2017 tanggapin ang inaaalok na negosyo ng isang kaibigan na may kaugnayan sa pagkain at tindahan. Sa nasabing negosyo ka yayaman. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum- Padha-Bhuti-Om.” White at beige ang buenas. Leo – (July 23 – August 22) — Sa taong ito ng 2017 makipag-kaibigan sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Sagittarius, at Aries upang lalo kang suwertehin. Sa pag-ibig, mag-ingsat sa isang immoral na relasyong nakatakdang dumating. Mapalad ang 3, 14, 27, 33, 38 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Yellow at violet ang buenas. Virgo – (August 23 – September 22) — Panahon na upang magtipid, wag gastos ng gastos ng walang kabuluhan. Sa pag-ibig, ipatago ang hawak na pera sa kasuyong kuripot upang mapaglaanan nyo ang nalalapit na Valentine’s day. Mapalad ang 5, 10, 31, 34, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Sacheda-Ramada-Om.” Metallic blue at violet ang buenas. Libra – (September 23-October 23) — Sa taong ito ng 2017 nasa sarili mong pagsisikap ang pagyaman at pag-asenso. Sa pag-ibig, may lihim na nagnanasa sayo, isang katabi na nakasuot ng blue. Mapalad ang 3, 12, 27, 30, 42 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Pad-Me-Om.” Bukod sa blue buenas din ang pink. Scorpio – (October 24 – November 21) — Malungkot ka na naman, nauubos na kasi ang dating makapal na pera. Wag ng ma-sad, sa buwan ng Pebrero maraming biglaang pera ang darating. Sa pag-ibig, puwede ng pagtiyagaan ang isang Aries. Mapalad ang 3, 9, 17, 26, 41, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Red at pink ang buenas. Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa pag-ibig, sa taong ito ng 2017 iwasan ang illicit love affair. Sa pag-ibig wag makipag-landian kung kanikanino. Sa panansiyal, habang dumadami ang tukso patuloy namang uunlad at sasagana ang kabuhayan. Mapalad ang 6, 18, 27, 36, 40 at 46. Mahiwaga mong mantra: “Harim-Haribol-Aum.” Maroon at purple ang buenas. Capricorn – (December 22 – January 19) — Sa taong ito ng 2017 lakas ng loob ang kailangan upang yumaman. Sa pag-ibig, wag mahirati sa pag-iisa, kung magkakaroon ka ng kaparehang isinilang sa petsang 5, 14, at 23, mas mabilis kang yayaman at liligaya. Mapalad ang 5, 14, 23, 34, 44, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Namo-Devadhi.” White at blue ang buenas. Aquarius – (January 20 – February 18) — Sa taong ito ng 2017 habang pinagbubuti ang iyong ginagawa lalo kang kikita ng limpak-limpak na salapi. Sa pag-ibig, hindi puwede ang makaraos lang, kailangang maibigay mo ang the best. Mapalad ang 7, 16, 19, 28, 43 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Govinda-Rama-Om.”. Gray at red ang buenas. Pisces – (February 19 – March 20) — Sa taong ito ng 2017 mas madaling masusulusyunan ang mga problema kung mapapayapa ang isipan. Sa unang oras sa umaga, ayain ang kasuyo sa simpleng pagyo-yoga – ipikit ang mata habang naka-lotus seat, bigkasin ng paulit-ulit ang mahiwagang mantra: “Om-Om-Om.” Mapalad ang 4, 7, 25, 34, 43, at 48. Blue at indigo ang buenas.

