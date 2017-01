Pasaway na aktor halos isumpa na ng mga kapamilya By Cristy Fermin Bandera

KUNG ilarawan ng kanyang mga kaibigan at katrabaho ang isang male personality ay “rolling stone.” Hindi rolling paper, ha, rolling stone. Kasi nga ay walang itinuturing na pamilya ang dating hunk actor, hindi siya tanggap sa kanilang pamilya dahil sa dami na ng mga kalokohang ginawa niya, hindi rin siya tanggap ng mga artistang nakarelasyon niya. Bakit rolling stone ang tawag sa kanya ng mga taong nakakaalam ng kuwento ng personal niyang buhay? May kuneksiyon ba ‘yun sa kanyang mga ginagawa? Kuwento ng isang source, ‘Walang kinalaman ‘yun sa mga ginagawa niyang kabulastugan, ‘yung pagiging palipat-lipat niya sa mga bahay ng mga kaibigan niya ang kasali sa kuwento. “Kasi nga, di ba, napuno na sa kanya ang family niya? Dumarating at umaalis siya sa house nila na walang kahit sinong pumapansin sa kanya. Para lang siyang hangin, parang walang nakakakita sa kanya. “So, para hindi na niya nararanasan ang ganu’n, nagrenta na lang siya ng place. Kaso, nakakailang lugar na siya ngayon, palagi kasi siyang pinaaalis, dahil hindi siya nakapagbabayad ng rent! “At kapag ganu’ng nasa car lang niya ang mga kagamitan niya, saan siya pupunta, kundi sa mga kaibigan niya. Kaso, maganda ang disiplina ng mga friends niya, walang bisyo, nagsisipagtrabaho, walang ginagawang milagro. “Isa-dalawang araw lang, e, kinakausap na siyang umalis, maghanap na raw siya ng ibang place, dahil nabibigatan sa kanya ang kaibigan niya,” napapailing na kuwento ng aming impormante. Palaging nangangako ang male personality na magbabago na kuno siya, pero wala rin namang nangyayaring maganda sa buhay at career niya, parang rolling stone pa rin siya na pagulung-gulong sa kung saan-saan. “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilalang-kilala n’yo siya. May iba pa ba? Di nga ba, hindi kagandahan ang kahulugan ng palayaw niya?” pagtatapos ng aming source.

