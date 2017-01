Andrea gustong matikman ng mga lalaki at tibo: Tsalap-tsalap niya! By Ervin Santiago Bandera

KUNG may isang Kapuso actress na naging instant favorite sa social media dahil sa kanyang mga eksena sa GMA Telebabad series na Alyas Robin Hood, ‘yan ay walang iba kundi si Andrea Torres. In fairness, laging trending si Andrea mga social networking site kapag umeere na ang Alyas Robin Hood. E, kasi nga, talagang waiting ang mga boys pati na rin ang mga tomboys sa mga sexy scene niya sa programa ng GMA 7. Awang-awa man kami kay Andrea na gumaganap bilang si Venus sa top-rating Primetime series ng Siyete dahil nga lagi siyang “Lotlot de Leon” (read: lost, talo) pagdating as pagmamahal ni Dingdong Dantes bilang si Pepe o Alyas Robin Hood, winner na winner naman siya sa mga nagpapantasya sa kanyang kaseksihan. Sabi nga ng isang netizen na tumututok sa ARH, “Yahoo! Alyas Robin Hood na! Kanin na lang ang ihahanda ko dahil uulamin ko na si Venus! Tsalap-tsalap ni Andrea. Swerte ni Dingdong Dantes! May Marian na may Venus pa! Kainggit ka tol!” Sa mga huling episode ng Alyas Robin Hood, after umamin ni Venus sa tunay niyang nararamdaman para kay Pepe, tila moving on naman ang peg ng dalaga ngayon dahil kahit na may nabubuo nang pagtingin ang binata sa kanya, tila pipigilan pa rin ito ng feelings ni Pepe dahil sa first love niyang si Sarri (Megan Young). Dahil dito, marami talagang naawa kay Venus dahil nag-New Year siyang sawi. But I think hindi naman nag-iisa si Venus dahil after mag-trend ang kanilang episode na ito, marami ang nagpahatid ng suporta at pagmamahal sa kanya. Kaya naman, Venus, huwag ka nang malungkot, malay mo, kayo pa rin pala ni Pepe sa ending? Ha-hahaha! May pa-HOPIA (hoping) ba? Meanwhile, matapos nga ang holiday season, balik-taping na uli si Dingdong para sa Alyas Robin Hood. But of course, sulit na sulit naman ang ginawang pagba-bonding ng aktor kasama ang kanyang asawang si Marian Rivera at ang anak nilang si Baby Zia. Ibig sabihin, recharged na naman ang Kapuso Primetime King para sa patayang trabaho. Pero tulad ng laging sinasabi ng mister ni Marian, napakasarap magtrabaho kapag na-eenjoy ka like what’s happening sa taping nila ng Alyas Robin Hood, lalo pa’t patuloy na tumaas ang kanilang rating tuwing gabi sa Telebabad ng GMA.

Recent Stories:

Complete stories on our Digital Edition newsstand for tablets, netbooks and mobile phones; 14-issue free trial. About to step out? Get breaking alerts on your mobile.phone. Text ON INQ BREAKING to 4467, for Globe, Smart and Sun subscribers in the Philippines.

Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of Bandera. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards.

To subscribe to the Philippine Daily Inquirer newspaper in the Philippines, call +63 2 896-6000 for Metro Manila and Metro Cebu or email your subscription request here.