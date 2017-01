Wish kay Kris sa 2017: Iwan na ang kamalasan at bumongga uli ang career By Cristy Fermin Bandera

TAPOS na ang kaliwa’t kanang putukan! 2017 na! Sabi nga ng matatanda ay nagsunog na naman ang mga Pinoy ng salaping pinaghirapan dahil sa pagsalubong sa Bagong Taon.

At sinu-sino nga ba ang mga sikat na personalidad na tinututukan ng ating mga kababayan na harinawang magbago ang linya ng mga bituin para sa taong ito?

Unang-una sa listahan si Kris Aquino na parang pinagtampuhan ng kapalaran nu’ng nakaraang taon. Sino nga ba ang mag-iisip na ang isang tulad niya pala ay puwede ring maging “homeless”?

Pero naganap ‘yun sa dating namamayagpag na career ni Kris Aquino, hindi niya naging kakampi ang 2016, matinding indulto ang inabot ng kanyang career.

Maraming umaasa na ngayong 2017 ay ma-kabawi na si Kris, sa aminin niya’t sa hindi ay hindi ang kasalukuyan niyang sitwasyon ang pinapangarap niyang ka-rera, hindi niya gustong pang-FB lang.

Pangdaigdigang career ang gusto ni Kris, ‘yung kilalang-kilala siya sa buong mundo, ‘yung nasa top of mind siya ng ating mga kababayan lalo na.

Sana nga ay matapos na ang pagiging “homeless” ng tinaguriang Multi Media Queen, magkaroon na sana siya ng network na maaangkin niyang tahanan talaga, hindi ‘yung sa Facebook lang siya nasisilip ng kanyang mga tagasuporta.

Umaasa ang mga fans ni Kris Aquino na magbabago ang hilera ng kanyang mga bituin nga-yong 2017. Harinawang magbago na ang senaryo, sana’y mapanood na siya sa mainstream, para makopo niya na uli ang titulo bilang Queen Of All Media.

