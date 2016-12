Sikat na magkumare sa showbiz magkaiba ang pananaw sa pera By Cristy Fermin Bandera

SA isang malaking umpukan ng mga taga-showbiz ay naging sentrong paksa ang malaking pagkakaiba ng dalawang sikat na personalidad na itinuring na magkalaban nu’ng kasagsagan ng kanilang career. Kahit magkaibigan naman sila sa totoong buhay ay kinakarir pa rin ng marami ang kanilang labanan, parang mga manok pa rin silang pinagsasabong, samantalang magkumare silang karnal. Kuwento ng mga nasa umpukan ay napakalaki kuno ng pagkakaiba ng dalawang sikat na babaeng personalidad pagdating sa paghawak ng kanilang kabuhayan. Ang laki-laki rin ng kanilang pagkakaiba sa paglalabas ng pera, sobrang laki ng kanilang diperensiya, kuwentuhan ng grupo. Isang miron sa umpukan ang nagsabi, “Naku, si ____ (pangalan ni Actress A), super-kuring! Bibihira siyang makaalala kapag Pasko, marunong siyang humawak ng datung! “Pinaghandaan na niya ang kanyang future, pati ang kinabukasan ng mga anak niya, kaya ganu’n siya kahusay humawak ng kabuhayan showcase niya! “Hindi uso sa kanya ang paggigibsung, pero hindi naman siya OPM, deadma lang siya dahil hindi talaga ganu’n ang orientation niya,” kuwento ng source. Sabad naman ng isang miron, “Ibang-iba naman ang lola n’yong si ____ (pangalan ni Actress B), walang pakialam sa kinabukasan niya ‘yun, one day millionaire siya! “Parang action star siya, draw nang draw, hugot nang hugot ng baril at paputok nang paputok, pero kinabukasan, wala siyang panggasolina ng car niya! “‘Yun ang matinding pagkakaiba nila, ang isa, e, bulagsak sa pera. Ang isa naman, e, walang pakialam, kabuhayan showcase niya talaga ang mahalaga para sa kanya! “Naku, Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kailangan n’yo pa ba naman ng clue? Waley na, kayo pa ba?” pagtatapos ng aming source.

