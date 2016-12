Wish kay Claudine sa 2017: Kalimutan ang paghihiganti, magpokus sa career By Cristy Fermin Bandera

MAGANDANG pangitain ang pagsasama-sama nina Raymart Santiago, Sabina at Santino nu’ng nakaraang Pasko. Kapuri-puri si Claudine Barretto sa pagpapahiram sa magkapatid para makasama ng kanilang ama. Harinawang ‘yun na ang simula ng maayos nilang relasyon bilang magkaibigan, aminado sila na mukhang malayo nang maganap ang pagbabalikan nila, pero harinawang maiwanan sa kanilang mga puso kahit ang pagiging magkaibigan na lang nila. Komunikasyon lang siguro ang kulang sa dating mag-asawa. Gumagawa ng milagro ang masinsinang pag-uusap, nawawala ang mga bara sa utak ng mga taong nagkakaroon ng pagkakataong mapagpaliwanagan, natatapos ang problema nang paupo at hindi na patayo. Sana nga ay magpaalam ang taong 2016 na kasama na ang mga sama ng loob na dinadala nila sa isa’t isa, lalo na si Claudine, na kailan lang ay nagbabanta pang idedemanda si Raphael na pamangking-buo ni Raymart dahil sa diumano’y pananakit nang pisikal sa kanyang anak na si Santino. Lunurin na sana ng 2016 ang mga naglalarong plano sa utak ni Claudine, tutal naman ay naging maganda ang samahan nila ng pamilya ni Raymart, kasama na ang mga magulang ni Raphael na sina Randy at Marilou Santiago. At sana nga ay magtuluy-tuloy na ang pagbabalik-trabaho ni Claudine, magkaroon na sana siya ng focus sa kanyang pag-aartista, kumikita na siya ay nalilibang pa na mag-aalis sa kanyang isip ng mga bagay-bagay na isang araw ay pagsisisihan din niya kung bakit pa kasi niya ginawa. Harinawa.

