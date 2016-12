Horoscope, December 29, 2016

Para sa may kaarawan ngayon: Kung paubos na ang pera wag na uling gumasta. Sa pag-ibig, wag masyadong hot hinay-hinay lang, para sa susunod na mga araw, may reserbang lakas ka pa at may ibubuga pa. Mapalad ang 3, 9, 27, 33, 42 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agiel-Zazel-Yophiel”. Red at green ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Sa taong 2017 lakas ng loob ang dapat, alalahaning ang mga matatapang ang mas mabilis na yumayaman. Sa pag-ibig, kapag nanatiling duwag, hindi ka magiging maligaya. Mapalad ang 6, 18, 27, 36, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum.” Red at lilac ang buenas.

Taurus – (April 20-May 20) — Sa 2017 simulan ng baguhin ang ayos ng bahay upang pumasok ang grasya. Iharap sa silangan ang pintuan at buksang lagi ang bintana na nakaharap sa silangan. Mapalad ang 5, 14, 23, 38, 41 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha-Om.” Silver at gold ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Panahon na upang isakatuparan ang lahat ng iyong inisip. Sa taong ito ng 2017 magagawa mo na ang lahat ng iyong gusto. Ang mahalaga wag puro isip lang – aksyon ang kailangan. Mapalad ang 5, 14, 19, 23, 34 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Om-Vedanta-Om-Govinda.” Beige at red ang buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Mapagtatagumpayan ang taong 2017 kung magiging praktikal ka. Sa pinansyal, pagkakaperahan ang laging ilagay sa isipan. Sa pag-ibig wag seryosohin ang kasuyo, pa-easy-easy lang ang dapat. Mapalad ang 2, 7, 19, 25, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Mohan-Karan-Om.” Green at yellow ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Sa pananalapi, sa pamamagitan ng tapang at lakas ng loob mas lalong kang yayaman, panahon na upang magnegosyo. Sa pag-ibig, yayain ang kasusyo sa isang tahimik at pribadong silid. Mapalad ang 2, 17, 25, 34, 43 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om-Savitre.” Yellow at green ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Upang maging maligaya ang pasok ng 2017 unahin ang mga bagay na may kaugnayan sa pag-ibig. Sa pinansyal, malaking halaga ng salapi ang sopresang matatanggap sa darating na buwan ng January. Mapalad ang 3, 18, 27, 32, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-HehVau-Weh.” Orange at red ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Simulan ang taong ito sa pagdi-diet at exercise upang muli kang sumeksi. Tandaang ang magandang katawan ay magbibigay ng suwerteng at ng magandang kapalaran sa pag-ibig at sa aspetong pang-pinansyal. Mapalad ang 3, 9, 18, 39, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Geroba-Gayatri-Om.” Purple at red ang buenas.

Scorpio – (October 24 – November 21) — Sa pinansiyal, red at green din ang kulay na sa iyo ay magpapayaman. Sa pag-ibig, lalong kikiligin ang kasuyo kung sabay kayong kakain habang tinititigan mo siya. Mapalad ang 9, 15, 24, 39, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Krisna-Rama-Krisna.” Red at Green ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Sa 2017 ang dapat maging layunin: – ang yumaman at simulan mo na ngayon mag-isip ng mga paraan upang yumaman. Sa pag-ibig, mamayang gabi habang malamig ang panahon romansahin ang kasuyo. Mapalad ang 6, 15, 21, 27, 36 at 47. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Obre-Egosum.” Pink at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Wag ng sumimangot. Salubungin ng may ngiti sa iyong puso ang taong ito ng 2017. Sa pananalapi, alalahaning ang lahat ay nadadaan sa magandang usapan. Sa pag-ibig, kung lagi kang galit at mainit ang ulo, lalo kang papangit. Mapalad ang 4, 17, 26, 35, 42 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Smile though your hearts is breaking.” Green at yellow ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Kapag laging nag papabago-bago ng isip hindi ka uunlad. Sa pag-ibig, isang kasuyo lang ang dapat. Sa pinansyal, ituktok ang lahat ng bakanteng oras sa pagpapayaman. Mapalad ang 2, 7, 11, 20, 29, at 37. Mahiwaga mong mantra: “Om-Dhipana-Bhodia-Om.” Green at violet ang buhay.

Pisces – (February 19 – March 20) — Simulan ang mga unang araw ng 2017 sa pagninilay. Gumawa ng journal o diary isulat ang mga pangarap. Tigilan na ang pag-iisip ng kung paano yayaman. Kusang darating yan! Sa pag-ibig, yayain ang kasuyo sa isang lugar na tahimik at duon sabay kayong manalangin. Mapalad ang 1, 19, 22, 36, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Jiva-Gosvami-Gosvami-Om.” Green at lilac ang buenas.

