Pacman umaming gumamit ng droga; umabot na sa P3-B ang mga ari-arian

TUMATAGINTING na tatlong bilyong piso ang halaga ng mga pag-aari ng boxing champ at Senador na si Manny Pacquiao (as of 2016). Inamin niya kung magkano na ang kanyang worth sa programa ni Winnie Monsod na Bawal Ang Pasaway sa GMA News TV.

Tiyak sa pagpasok ng 2017 ay lalaki pa ang P3 billion worth ni Sen. Pacquiao. May mga naniniwala habang ang iba ay nagdududa na mas higit pa diyan ang kabuuang pag-aari ng boxer-politician.

Sa rami pa lang daw ng mga bahay ni Sen. Pacquiao at misis niyang si Jinkee, mahigit daang-daang libong piso na raw ‘yun kung susumahin. May bahay sila sa Amerika, sa Forbes Park, sa Laguna, sa General Santos, Boracay at kung saan-saan pa.

Ang balita pa, may sarili ring subdivision ang senador na ipinatayo bukod pa sa libreng pabahay niya sa kanyang mga kababayan sa GenSan.

Napa-wow naman siyempre si Mareng Winnie sa sandamamak na properties ni Pacman. Kung ‘di man number one, walang duda na si Sen. Pacquiao ay isa sa top three na pinakamayamang politiko sa Pilipinas. Ka-level na niya sa yaman ang mga Marcos, Villar at Enrile, huh!

Ibinandera rin ng senador that during his last fight, nakakuha siya ng mahigit P100 million na premyo. Kaya “tsiken na tsiken” lang talaga sa kanya ang isang milyong pisong worth of tickets na kanyang binili para sa mga kaibigan, kamag-anak at supporters niya na nanood sa huling laban niya sa Las Vegas.

Anyway, inamin din ni Sen. Pacquiao na gumamit din siya ng marijuana at shabu noon. Kaya alam niya ang epekto ng drugs sa katawan at dahil dito suportado niya ang kampanya ni President Rodrigo Duterte laban sa illegal drugs.

Sabi pa niya, noong hindi pa raw siya Born-Again Christian hindi lang drugs ang sinubukan niya. Nalulong din siya sa sugal at babae.

For 11 years na pagsasama nila ni Jinkee, never daw siyang naging faithful sa kanyang misis. But after he accepted Lord Jesus, sa loob ng anim na taon ay naging maayos daw ang pagsasama nila ng asawa.

Pati ang kanyang ina na si Dionisia or si Mommy D, tinanggap na rin daw ang Panginoong Hesus as her savior. Kaya naman aktibo na rin si Mommy D sa pag-attend ng Bible study.

Hindi raw tulad noon na lagi siyang iniiwasan ni Mommy D dahil ayaw nitong makinig ng Salita ng Diyos mula sa Bibliya. Pero teka, kung P3 billion na ang worth ni Sen. Manny, magkano naman kaya si Jinkee?