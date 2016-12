Female star kakaiba ang trip sa buhay kaya binansagang ‘Rocky’ By Cristy Fermin Bandera

NAKAKAALIW ang mga kuwento tungkol sa isang female personality na ewan kung ano ang tumatakbo sa isip kapag lumalabas siya. Sa isang umpukan ng mga taga-showbiz ay tinatawag siyang “Rocky,” ‘yun ang bansag sa kanya ng tropa, dahil sa kanyang porma kapag nasa mga pampublikong lugar na siya. Basta walang kuneksiyon sa kanyang trabaho ang lakad ng female personality ay parang takot na takot siyang pagkaguluhan, kaya kung anu-anong gimik ang ginagawa niya, huwag lang siyang makilala. Kuwento ng isang miron sa grupo, “Naku, nagpunta pala si Rocky sa isang restaurant nu’ng isang araw, may kasama siyang mga kaibigan, pero ang drama niya, e, dati pa rin. Si Rocky talaga siya! “Dumating siyang naka-hoody, e, pagkainit-init ng panahon! Nakatalukbong na nga halos siya, e, naka-shades pa nang pagkalaki-laki ang lokah para hindi lang siya makilala! “Ang hindi niya alam, kapag ganu’n ang porma ng isang tao, e, lalong nag-iisip ang iba na baka nga artista siya, di ba? So, naku-curious tuloy ang mga utaw sa paligid, lalo siyang tinitingnan! “Ganu’n siya palagi, kahit nga sa gym na regular niyang pinupuntahan, e, naka-hoody rin siya kapag dumarating! Saan ka naman nakakita ng nag-e-exercise na balot na balot ang katawan aber?” natatawang kuwento ng source na nakataas ang kilay sa tenth floor. Hindi na siya bagets, pero kilala naman siya, in fairness. Nagmarka naman kasi ang mga kantang ginawa niya. Dating kontesera ang tinatawag nilang Rocky, nanalo, kaya sinuwerte naman ang career niya. “Bradly Guevarra at Tita Nene Ulanday, kilala n’yo si Rocky, pero mas madali n’yong mahulaan kung sino siya kapag magkahawak-kamay kayo!” tawa nang tawang pagtatapos ng aming impormante.

