ABS-CBN, Coco martin waging-waging sa 2016

LUBOS ang pasasalamat ng ABS-CBN sa isa na namang taon kasama ang mga pamilyang Pilipino na patuloy na tumututok sa Kapamilya Network para sa impormasyon at entertainment.

Muli, naging bahagi ng araw-araw na panonood ng mga Pilipino ang ABS-CBN, na nakakuha ng average audience share na 45% sa buong bansa sakop ang urban at rural homes, ayon sa Kantar Media national TV ratings data mula Jan. 1 hanggang Dec. 15, 2016.

Ngunit bukod sa matataas na audience share at TV ratings, nagpapasalamat din ang ABS-CBN sa pagmamahal ng mga Pilipino na makikita sa mga natanggap nitong award ngayong taon, sa pagdagsa ng tao sa mga event tulad ng “FPJ’s Ang Probinsyano Thanksgiving Concert” at ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum, at ang lumalawak pang panonood sa mga palabas ng ABS-CBN online sa iWant TV, SKY on Demand, at TFC.tv

Nanguna pa rin ang FPJ’s Ang Probinsyano, na nag-average ng national TV rating na 40.3%. Sa mga karanasan ni Cardo, na ginagampanan ni Coco Martin, naipapalaganap ang pagmamahal sa pamilya at bayan at iba pang magandang asal.

Maging ang iba pang teleserye at drama program ng ABS-CBN na sumasalamin sa buhay at values ng pamilyang Pilipino ang Pangako Sa’ Yo nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla, Dolce Amore nina Enrique Gil at Liza Soberano, Magpahanggang Wakas nina Jericho Rosales at Arci Muñoz, The Story of Us nina Kim Chiu at Xian Lim, Born for You nina Elmo Magalona at Janella Salvador, Be My Lady, nina

Daniel Matsunaga at Erich Gonzales, at Till I Met You nina James Reid at Nadine Lustre.

Sinundan din ng mga Pilipino ang mga serye sa hapon na Doble Kara, Tubig at Langis at The Greatest Love, pati na rin ang weekend drama anthology na Maalaala Mo Kaya na nagtampok ng tunay na buhay ng mga Pilipinong nagpamalas ng tatag, tapang, at tiyaga sa pagharap sa iba’t ibang hamon.

Kinapulutan din ng mabuting asal ang mga programa ng ABS-CBN tulad ng Super D at Wansapanataym habang saya at galak naman ang hatid ng Goin Bulilit. Nagtuturo naman tungkol sa kalikasan, kultura, sining, at pamilya ang bagong educational show na Oyayi habang bagong role model para sa mga bata ang tulad nina Onyok Pineda at Awra Briguela ng FPJ’s Ang Probinsyano, at ang mga batang bida ng Langit Lupa.

Winner pa rin sa madlang pipol ang It’s Showtime, ASAP, Minute to Win It, The Voice PH, The Voice Kids, Dance Kids, Pilipinas Got Talent, I Love OPM, We Love OPM at Celebrity Playtime. Kasa-kasama rin ng sambayanan sa kwentuhan at tawanan araw-araw ang Magandang Buhay, Tonight with Boy Abunda, Gandang Gabi Vice, Banana Sundae at Home Sweetie Home.

Ang ABS-CBN News pa rin ang nanguna sa paghatid ng impormasyon at balita sa pananatili ng TV Patrol bilang numero unong newscast sa bansa habang ang “Pilipinas Presidential Debate 2016” (40.6%) ang programang may pinakamataas na rating sa 2016.