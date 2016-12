Marian, Dingdong ipinasyal sa Indonesia si Baby Zia

NASA Indonesia pala ngayon ang Kapuso Primetime King & Queen na sina Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Ito ang ikalawang pagkakataon na lumabas ng bansa ang mag-asawa kasama ang kanilang anak na si Baby Zia. Umalis ang pamilya noong Dec. 26, nagdiwang muna sila ng Pasko sa bansa kasama ang kani-kanilang pamilya.

This is the second time na bumisita sa Indonesia sina Marian at Dingdong, ang una ay nang magtungo sila roon para sa 29th birthday ng Kapuso actress tatlong taon na ang nakararaan.

Una nang nag-travel ang Kapuso royal couple kasama ang kanilang panganay sa Amerika noong nakaraang Setyembre.

Ngunit ilang araw lang mananatili sa Indonesia ang mag-asawa bilang “anniversary date” na rin nila dahil kailangan nang bumalik ng Primetime King sa Pilipinas para sa taping ng seryeng Alyas Robin Hood na patuloy na humahataw ngayon sa ratings game.

Samantala, sa pagpapatuloy ng Alyas Robin Hood ngayong gabi sa GMA Telebabad, dahil sobrang heartbroken si Venus (Andrea Torres), lalayas siya sa mansiyon kasama si Frida (Antonette Garcia).

Nag-alala naman sina Pepe (Dingdong Dantes), Leandro (PJ Abellana) at Junjun sa pag-alis ng dalawang dalaga. Leandro tells Pepe and Junjun na baka pagbalik ng mga babae ay ma-realize na rin nilang mahal nila ito.

Sa paglalayas nina Venus at Frida, napunta sila sa isang retreat house kung saan nagtitipon-tipon ang mga pusong sawi before Christmas and New Year. Dito nila makikilala ang retreat master na si Mary.

Ang hindi alam nina Venus at Frida, ay aside sa pagiging retreat house, may illegal operations din pala’ng ginagawa si Mary sa tulong ng mga tauhan ni Wilson Chan.

Sa ospital, nakuha ni Sarri (Megan Young) ang results ng DNA test. Match ang samples nina Pepe at Judy (Jaclyn Jose). Sarri cries as she confirms na si Pepe at Cris ay iisa. Dean (Sid Lucero) follows Sarri as he sees her crying. Clueless si Dean.

Sarri sees Dean, as the guy asks kung ano ang naging resulta ng DNA test. Dahil gustong protektahan ni Sarri si Pepe, nagsinungaling ang dalaga at sinabi niyang hindi ito matched.

Pero mas mautak si Dean. Alam niyang nagsinungaling lang si Sarri, pero hindi niya ito pinahalata.